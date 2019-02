Trump bo zaradi zidu na meji z Mehiko razglasil izredne razmere

"Predsednik bo izpolnil svojo obljubo, da bo zgradil zid, zaščitil mejo in zavaroval našo veliko državo," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders . Dodala je, da se bo poslužil tudi drugih ukrepov za zavarovanje meje in preprečitev humanitarne krize, med katerimi je tudi razglasitev izrednega stanja.

Trump je že v sredo dejal, da bo njegov zid na meji z Mehiko težje preplezati kot Mount Everest v Himalaji. Izjavil je, da ni zadovoljen z dogovorom, kongresni republikanci pa so zagotavljali, da ga bo podprl, ker si niti najmanj ne želijo še ene polomije z zaprtjem vlade. Nekaj upanja za uspeh je ponudila tudi Sandersova, ko je izpostavila, da so demokrati trdili, da za zid ne dajo nič ali največ dolar, sedaj pa so privolili v skoraj 1,4 milijarde za železne pregrade na meji.

Omenjena vsota je za okrog 200 milijonov dolarja nižja, kot bi jo dobil Trump decembra lani, če ne bo poslušal desnih aktivistov, ki so ga prepričali, da je prekinil financiranje lastne vlade, in to potem, ko je že napovedal, da bo dogovor sprejel. Po 35 dnevih zaprtja in dobrem tednu dni pogajanj se mu obeta, da bo dobil manj denarja za zid, kot bi ga dobil, preden si je povzročil politično škodo, saj so Američani za vladno krizo večinoma okrivili njega in republikance.

Kongres mora do petka potrditi, Trump pa podpisati zakon o proračunskem financiranju vlade do konca septembra, sicer sledi novo delno zaprtje vlade, ki je začasno prekinilo plače za 800.000 javnih uslužbencev. Ti so plače dobili za nazaj s posebnim zakonom, na cedilu pa so pustili več sto tisoč pogodbenikov. Kongresni dogovor tudi zanje predvideva plačilo za nazaj, vendar pa sedaj posega vmes Trump, ki pravi, da jim noče plačati.