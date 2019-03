Trump: Čas je, da ZDA prizna izraelsko suverenost nad Golansko planoto

Netanjahu je za priznanje prevzema Golanske planote zaprosil državnega sekretarja Mika Pompea v sredo na pogovoru v Jeruzalemu. Ta nekaj ur pred Trumpovim tvitom še ni vedel, da se bo to zgodilo.

Ameriški analitiki ne dvomijo, da gre za predvolilno pomoč izraelskemu premierju, Trumpovemu političnemu zavezniku in prijatelju Netanjahuju, ki ga aprila čakajo parlamentarne volitve.

"Po 52 letih je čas, da ZDA popolnoma priznajo izraelsko suverenost nad Golansko planoto, ki je ključnega strateškega in varnostnega pomena za izraelsko državo in regionalno stabilnost," je tvitnil predsednik ZDA. Trump je Izraelu že priznal Jeruzalem kot glavno mesto države.

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je napočil čas, da ZDA priznajo izraelsko suverenost nad Golansko planoto, ki jo je Izrael zasedel Siriji med vojno leta 1967 in si jo priključil leta 1981. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je Trumpu že zahvalil za podporo.

Po Trumpovem tvitu je Netanjahu nemudoma tvitnil nazaj zahvalo. "V času, ko Iran želi izkoristiti Sirijo kot platformo za uničenje Izraela, je predsednik Trump pogumno priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto. Hvala ti, predsednik Trump," je tvitnil izraelski premier.

Trump s to potezo v kongresu ne bo imel težav, saj so na strani Izraela tako republikanci kot demokrati. "Odločitev predsednika Trumpa, da prizna Golan kot del Izraela je strateško modra in na splošno mega. Zelo dobro gospod predsednik! Sedaj bova s senatorjem Tedom Cruzom skušala prepričati kongres, da sledi tvojemu zgledu," je tvitnil republikanec iz Južne Karoline Lindsey Graham.