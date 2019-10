Trump: Če bi me ustrelili, Melania ne bi potočila solze

Predsednik ZDA Donald Trump je znova presenetil ameriške medije, potem ko je dogodku, ki so ga organizirali republikanski donatorji, dejal, da njegova žena Melania Trump za njim zanesljivo ne bi jokala, če bi ga kdo ustrelil.

Trump je namreč razmišljal o incidentu iz leta 2017, ko je med kongresno tekmo baseballa levičarski skrajnež z duševnimi težavami ustrelil več ljudi, med drugim tudi enega največjih podpornikov Trumpa republikanskega kongresnika iz Louisiane Steva Scalisa, je poročal Politico.

Kot je povedal donatorjem, je poškodovanega Scalisa obiskal v bolnišnici, kjer je srečal Scalisovo 'jokajočo' ženo. "Neutrudno je jokala, ko sem jo videl v bolnišnici tistega dne. Mislim, da se veliko soprog ne bi tako odzvalo na tragedijo. Vem, da se moja ne bi."

Trump se je na dogodku odzval tudi na druge teme, kot je impeachment in pa smrt vodje Islamske države Abuja Bakra al Bagdadija. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sicer danes z 232 glasovi za in 196 proti potrdil resolucijo s pravili za nadaljevanja postopka impeachmenta. Za resolucijo so glasovali le demokrati, dva izmed njih pa sta se v strahu za ponovno izvolitev pridružila republikancem.

Odnos med Trumpom in Melanio je sicer že dolgo časa predmet številnih ugibanj, mnogi namreč namigujejo, da je njuna telesna govorica odraz hladnega odnosa med parom. Skupaj sta se sicer nazadnje pojavila na tradicionalnem praznovanju noči čarovnic, ki ga priredijo v Beli hiši.