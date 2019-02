Trump: 'Če bomo morali, se bomo vrnili v Sirijo'

Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za ameriško televizijo CBS priznal, da bi lahko ISIS in druge teroristične skupine zaradi umika ameriških vojakov iz Sirije in Afganistana v omenjenih državah znova pridobile izgubljeno moč. V primeru uresničitve tega scenarija je Trump suvereno dejal: "Če bomo morali, se bomo vrnili."

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je decembra razglasil hiter umik vseh vojakov iz Sirije, je v intervjuju, ki ga je v petek posnela televizijaCBS, predvajali pa ga bodo nocoj, priznal, da obstaja možnost, da bi lahko ISIS in druge teroristične skupine zaradi umika ali zmanjšanja števila vojakov v Siriji in Afganistanu znova pridobile moč v teh državah. Če se bo to zgodilo, bodo vojake takoj poslali nazaj, je zagotovil.

Trump je v pogovoru za televizijo CBS komentiral tudi niz drugih pomembnih domačih in tujih tem. Kratki izvlečki intervjuja so že objavljeni na spletnih straneh in družbenih omrežjih. Med drugim je Trump znova zavrnil ocene šefov ameriških obveščevalnih agencij, ki za razliko od njega migrantske nevarnosti ne vidijo kot resne grožnje varnosti ZDA. Zavrnil je tudi njihove ocene, da Iran spoštuje svoje obveznosti. Kot je dejal, je Iran "zlobna država, ki pobija številne ljudi".

Ko ga je voditeljica Margaret Brennan povprašala o bojaznih, ki jih izražajo šefi obveščevalnih služb, in sicer, da bi lahko ISIS in podobne skupine znova oživele prav zaradi vakuuma, ki bi ga za seboj pustile odhajajoče ameriške vojaške čete, je Trump suvereno odvrnil: "Vi vidite možnost oživitve terorističnih skupin, kot je Al Kaida? In veste, kaj bomo storili? Če bomo morali, se bomo vrnili." "Imamo zelo hitra letala, zelo dobra tovorna letala. Lahko se vrnemo zelo hitro," je dejal. V Iraku še naprej ostaja vojaška baza in po Trumpovih besedah gre za 'fantastično zgradbo'. "Nedavno sem bi tam in kar nisem mogel verjeti, da je bilo za vzletno-pristajalne steze porabljenega toliko denarja. Skoraj nikoli še nisem videl česa podobnega."

Sicer pa je poudaril, da se mu ni treba vedno strinjati s šefi obveščevalnih služb. Minuli teden jih je sicer poslal"znova v šolo". Spomnil je, da je imel tudi njegov predhodnik George Bush mlajši obveščevalne podatke, da ima iraški voditelj Sadam Husein orožje za množično uničevanje. "In veste kaj? Ti obveščevalci niso imeli pojma, kaj za vraga se dogaja, in so nas potegnili v vojno, v katero sploh ne bi smeli iti,"je med drugim še dejal Trump.