Trump dobil prvega republikanskega tekmeca za volitve leta 2020

Nekdanji guverner Massachusettsa Bill Weld je v ponedeljek sporočil, da se bo potegoval za republikansko nominacijo na predsedniških volitvah prihodnje leto. Weld je bil podpredsedniški kandidat libertarca Garyja Johnsona na predsedniških volitvah leta 2016, na katerih sta končala na tretjem mestu s štirimi milijoni oziroma 3,2 odstotka glasov.

73-letni Weld je bil v 90. letih prejšnjega stoletja dva mandata guverner tradicionalno demokratske zvezne države Massachusetts.

Svojo kandidaturo je napovedal na televizijski mreži CNN, za katero je dejal, da se veseli soočenj z aktualnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po njegovem mnenju bi bila "politična tragedija", če bi Trump dobil še en mandat.

Kot je dejal, Trumpova razdiralnost in prioritete ne odražajo promocije demokracije in vladavine prava. "Bilo bi me sram, če ne bi dvignil roke in kandidiral," je poudaril Weld.

Trump ima po njegovih besedah"očitno težave s prilagajanjem svojega ravnanja zakonom". "To je resna zadeva v ovalni pisarni," je dodal.

Weld se ima za ekonomskega konservativca in pravi, da si država zasluži nekaj proračunskih omejitev, možnost sodelovanja z demokrati in zmanjšanje porabe v Washingtonu.