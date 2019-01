Trump: Govor bom imel šele, ko bo zaprtje vlade končano

Trump je nameraval govor vseeno imeti, ker Pelosijeva sprva ni tudi uradno preklicala povabila. Zdaj je to storila in mu to tudi jasno povedala. Trump je sprva dejal, da bo imel govor, vendar še ne ve, kje. Nato pa je sporočil, da ne išče alternativnega dogodka, saj "nihče ne more tekmovati z zgodovino, tradicijo in pomenom kongresa". Republikanci so ogorčeni nad Pelosijevo, ameriška javnost pa krivdo za spor večinoma vali na predsednika in njegovo stranko.

Zdaj je tudi uradno, da so politični odnosi med strankama na ravni, ki ji v ZDA niso bili priča vse od državljanske vojne v 19. stoletju. Trump je na odvzem povabila reagiral v svojem slogu in dejal, da se Pelosijeva boji, da bi Američani slišali resnico, kar je po njegovem sramota.