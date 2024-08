Trump: Imam pravico do osebnih napadov na tekmece in vodim zelo umirjeno kampanjo

"Imam pravico do osebnih napadov na tekmece in vodim zelo umirjeno kampanjo," je na drugi tiskovni konferenci v tednu dni dejal bivši ameriški predsednik Donald Trump, ki se znova poteguje za stol v Beli hiši. Trump je prešel v ofenzivo z znano strategijo nespoštljivosti, laži in zavajanja, saj demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris po zadnjih anketah vodi za dve odstotni točki. Podpredsednica Harrisova je imela z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom v Marylandu prvo skupno predvolilno zborovanje, na katerem sta poudarila enotnost demokratske stranke in prepričanje, da bodo na novembrskih volitvah močno premagali republikance.