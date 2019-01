Trump o globalnem segrevanju: Prosim, pridi hitro nazaj, potrebujemo te!

Zakaj govorimo o globalnem segrevanju, če pa zmrzujemo? Tako nekako razmišlja ameriški predsednik Donald Trump , ki je v enem samem tvitu znova zanikal klimatske spremembe in si celo zaželel globalnega segrevanja: "Na čudovitem srednjem zahodu, ledene temperature dosegajo minus 60 stopinj F (-15 stopinj C), najnižje v zgodovini merjenja. V prihodnjih dneh pričakujejo, da bo še bolj mrzlo. Ljudje ne morejo biti zunaj niti za nekaj minut. Kaj za vraga se dogaja z globalnim segrevanjem? Prosim pridi hitro nazaj, potrebujemo te!"

Nekega dne mu bo žal za svoja dejanja, je prepričan holivudski zvezdnik, bodibilder in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenneger . "Vsako mesto v Ameriki je pripravljeno zmanjšati onesnaževanje. Dogajajo se velike tehnološke in oblikovalske inovacije. Vsi delajo skupaj, razen Trumpa. Nekega dne se bo zbudil in ugotovil, da je naredil veliko napako, ker se je prodal naftnim podjetjem in premogovnikom, namesto da bi se prodal ameriškemu ljudstvu," je dejal zvezdnik med svojim obiskom smučarskega praznika v Kitzbühlu. Dodal je, da bo Trump obžaloval odločitev iz junija 2017, ko je napovedal, da bo ZDA umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma.

Kot je poudaril Schwarzenegger, oblečen v tradicionalno štajersko nošo, ne gre le za klimatske spremembe, pač pa tudi za onesnaževanje, zaradi katerega umirajo ljudje po vsem svetu. "Sedem milijonov ljudi umre vsako leto – za to ni opravičila. Moramo se boriti proti temu, moramo nekaj narediti in edini način, kako lahko v tem boju zmagamo je, da stopimo skupaj," je dejal priljubljeni igralec avstrijskega rodu. Pri tem se je Schwarzenneger nanašal na ocene iz zadnjega poročila Svetovne zdravstvene organizacije.

"Terminator" je pred osmimi leti ustanovil organizacijo R20, ki deluje na področju klimatskih sprememb. Že več let tako glasno opozarja na pomen okoljskega boja. "Več ljudi, kot bomo pripeljali v ta boj, boljše bo. Svetovni voditelji sami niso bili sposobni rešiti tega problema in ga tudi ne bodo," je poudaril Schwarzenneger. Opozoril je, da je ena od večjih nevarnosti to, da klimatske spremembe in globalno onesnaževanje ne poznajo meja. "Ni pomembno, če prihajate iz naravno čiste države, kot je Avstrija ali Brazilija – vsi moramo delati skupaj, da bomo premagali problem neverjetnega onesnaževanja, ki bo postopoma ubilo vse," je še dejal in dodal, da bi morali svetovni voditelji k reševanju planeta pristopiti z vso resnostjo in določiti cilje, ne pa jih prestavljati v nedogled.