Trump in Ši Džinping sklenila premirje za 90 dni

S tem si želita strani omogočiti dodaten čas za pogajanja. "Če ob koncu tega obdobja ne bo dogovora, bodo 10-odstotne carine dvignjene na 25 odstotkov," so zatrdili iz Bele hiše.

Komunistično državo obtožuje nepoštenih trgovinskih praks ter kraje intelektualne lastnine in zahteva korenite sprememb v njenem poslovnem modelu.

Donald Trump in Ši Džinping sta se ob zaključevanju vrha G20 v Argentini sešla na delovni večerji, na mizi pa sta ob hrani imela predvsem trgovinske spore, v katerih želi ameriški predsednik znižati velikanski primanjkljaj ZDA v trgovinski bilanci s Kitajsko.

"Načelni dogovor je preprečil dodatno širjenje gospodarskih napetosti med obema državama in odprl nov prostor za sodelovanje, ki bo obema v korist,"pa je komentiral kitajski zunanji minister Vang Ji .

ZDA so že uvedle dodatne carine na okoli 250 milijard dolarjev kitajskega uvoza v ZDA, s 1. januarjem pa bi začel veljati nov paket carin še za 200 milijard dolarjev kitajskih proizvodov.

Kitajska je na drugi strani zavračala ameriške obtožbe in uvajala recipročne protiukrepe. Vseeno so v Pekingu pred vrhom G20 sporočili, da so pripravljeni storiti več pri povečanju uvoza iz tujine.