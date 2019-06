Trump in Ši Džiping bosta na Japonskem skušala rešiti trgovinski spor

ZDA in Kitajska sta se načeloma že dogovorili za premirje v trgovinski vojni, da bi lahko nadaljevali pogovore o rešitvi spora, so v četrtek poročali ameriški in kitajski mediji.

Premirje bi pomenilo, da ZDA ne bi uvedle višjih carin na dodatnih 325 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske, s čimer je med pogajanji grozil Trump. Ob že uvedenih 25-odstotnih carinah za 250 milijard dolarjev uvoza bi to pomenilo višje ocarinjenje praktično vsega uvoza iz Kitajske.

Predsednika Kitajske in ZDA, Ši Džinping in Donald Trump, se bosta sestala v soboto ob robu vrha G20. Strokovnjaki ocenjujejo, da predsednika ne bosta sklenila uradnega dogovora. Verjetno bosta dosegla premirje in se zavzela za nadaljevanje pogovorov.