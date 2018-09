Trump: Iran seje smrt in uničenje po Bližnjem vzhodu

V New Yorku poteka zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, ki se ga udeležujejo številni svetovni voditelji. Nagovoril jih je tudi ameriški predsednik Donald Trump , družbena omrežja pa so že kmalu zatem poplavili posnetki Trumpovega hvaljenja o dosežkih njegove administracije, ki je po njegovih besedah "dosegla več kot skorajda katerakoli administracija v zgodovini države," - in nenačrtovano izzval smeh. Kljub presenečenju se je hitro sam odzval s smehom in priznal, da "ni pričakoval takšne reakcije," a vztrajal, da so ZDA močnejše, bogatejše in varnejše, poroča BBC.

A šalo na stran. Trump se je v svojem nagovoru dotaknil številnih zunanjepolitičnih potez svoje administracije. Med drugim je napadel voditelje Irana, in jih obtožil sejanja"kaosa, smrti in uničenja" po Bližnjem Vzhodu. Pri tem je branil svojo kontroverzno odločitev, da ZDA odstopi od iranskega jedrskega sporazuma. "Ne spoštujejo svojih sosedov ali meja ali suverenosti narodov. Namesto tega, iranski voditelji plenijo državne naravne vire in z njimi bogatijo, ter širijo kaos po Bližnjem vzhodu."

Zagovarjal je tudi svojo odločitev, da vzpostavi boljše vezi s Severno Korejo, ter nepopustljivo trgovinsko politiko do Kitajske.

Trump: Spoštujte našo suverenost

A kot so mnogi analitiki napovedovali v dneh do nagovora – osrednja tema in sporočilo ameriškega predsednika je bilo, da imajo ZDA pravico slediti svoji poti v svetu. "Spoštujem pravico vsakega naroda v tej sobi, da sledi svojim lastnim običajem, prepričanjem in tradicijam," in nadaljeval: "Združene države vam ne bodo govorile, kako živeti, delati ali molite. V zameno prosimo, da spoštujete našo suverenost". Napovedal je tudi, da bo ZDA v prihodnje nudile mednarodno pomoč le "prijateljem" ter da njegova administracija natančno pregleduje, kam ZDA pošiljajo mednarodno pomoč ter katerim organizacijam. Za mirovni proračun ZN ZDA ne bodo plačale več kot 25 odstotkov. Naj dajo drugi več, je poudaril.

Ne globalizmu, napad na Mednarodno kazensko sodišče

V tem duhu je Trump ostro zavrnil idejo globalizma, še posebej Mednarodnega kazenskega sodišča, in na drugi strani zagovarjal idejo nacionalne suverenosti, ljubezni do domovine in patriotizma. In medtem ko je 'pozabil' na tradicionalne ameriške zaveznice, je pohvalil Izrael kot "cvetočo demokracijo", "nove in drzne reforme" Savdske Arabije ter dejal, da je Poljska država, ki se je zavzela za svojo suverenost.

Ob tem je članice Opeca obtožil, da ropajo svet z visokimi cenami nafte. "Branimo številne države, vračajo pa nam z visokimi cenami nafte," je dejal Trump in dodal, da bodo morale odslej bistveno prispevati k vojaški zaščiti ZDA. Ob tem je čestital Poljski, ki brani neodvisnost s podporo baltskemu plinovodu, in napadel Nemčijo, ki bo po njegovih besedah kmalu povsem odvisna od ruskega plina.

Z besedami, ki jih je Human Rights Watch označila za"glasbo za ušesa tiranov in vojnih zločincev" je Trump napovedal tudi, da ne bo več podpiral niti priznaval Mednarodnega kazenskega sodišča: "Nikoli ne bomo predali ameriške suverenosti neizvoljeni, neodgovorni in globalni birokraciji".

Nezakonite migracije po Trumpovih besedah škodijo delovnim ljudem v državah, v katere prihajajo priseljenci. "Vsaki državi priznavamo pravico do lastne imigracijske politike in pričakujemo enako zase, zaradi česar ne bomo sodelovali v novi globalni pogodbi o migracijah," je dejal."Dolgoročna rešitev je pomagati ljudem, da si zgradijo upanja polno prihodnost doma, da naredimo njihove države spet velike," je dejal Trump.

Kaos v svetu, kjer mednarodna pravila, človekove pravice izgubljajo pomen, na porastu avtoritarizem

Pred tem je svetovne voditelje nagovoril generalni sekretar OZN Antonio Guterresin opozoril pred porastom kaosa in zmedenosti v svetu, kjer mednarodna pravila, človekove pravice in mednarodno sodelovanje izgubljajo pomen. "Dandanes je svetovni red vedno bolj kaotičen. Odnosi med velesilami so manj jasni," meni Guterres in dodaja, da so po njegovi oceni univerzalne vrednote in demokratične načela na udaru. "Dandanes se lahko s spremembami v odnosih med velesilami poveča tveganje za konfrontacijo," je dodal. Opozoril je, da človekove pravice izgubljajo pomen, medtem ko je na porastu avtoritarizem.