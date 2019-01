Trump izgublja dvoboj z demokrati, denarja za zid ne bo

Trump je 22. decembra blokiral financiranje vseh svojih ministrstev in agencij, ki še nimajo potrjenega letošnjega proračuna, zaradi česar je brez mesečne plače ostalo 800.000 ljudi, kmalu pa bodo še brez druge.

Denarja za zid demokrati Trumpu ne dajo, saj opozarjajo, da je že sama ideja nemoralna, ob tem pa opozarjajo, da zid ne bo zaustavil nezakonitega priseljevanja in pritoka mamil v ZDA.

Bistvo Trumpovega predloga, ki ga je malce dodelalo republikansko vodstvo v senatu, je bila odobritev financiranja lastne vlade in začasna zaščita določenih kategorij priseljencev pred pregonom, če mu demokrati odobrijo 5,7 milijarde dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko.

Trump je pomahal z belo zastavo in po trditvah, da bo našel alternativni prostor za govor, dejal, da govora ne bo, dokler ne bo konca zaprtja vlade. Kot poudarjajo analitiki, je tudi Trump ugotovil, da bi bilo neumno razlagati Američanom, da je položaj v državi imeniten, ko je 800.000 ljudi brez plač, vlada pa ne deluje.

Trump dvoboj z demokrati na čelu s predsednico predstavniškega doma kongresa sodeč po javnomnenjskih anketah izgublja. Ankete kažejo, da večina Američanov za zaplet krivi Trumpa in republikance, zaradi zaprtja vlade pa 29. januarja ne bo mogel imeti govora o položaju v državi pred obema domovoma kongresa, ker mu je Pelosijeva preklicala povabilo.

Demokratski predlog dobil dva glasova več podpore

V četrtek pa je bilo za Trumpa še bolj nerodno, ker njegovega predloga za odprtje vlade senat s 50 glasovi proti 47 ni podprl, demokratski predlog pa je dobil 52 glasov za in 44 proti. Za uspeh predloga je bilo potrebno v obeh primerih v senatu zbrati 60 glasov. Demokrati so predlagali le, da se financiranje vlade obnovi vsaj do 8. februarja.

Razmerje sil v senatu je 53 proti 47 v korist republikancev in na demokratsko stran jih je prestopilo šest. Ti senatorji menijo tako kot demokrati, da je treba talce – javne delavce poslati domov in jim dati plače, nato pa se lahko pogajajo o zidu. Na televiziji Fox News so po glasovanju izražali presenečenje, kot ocenjujejo poznavalci, pa ni nobenega dvoma, da ni bilo navdušenja niti v Beli hiši.

Kot kaže trenutno, Trump denarja za zid od demokratov ne bo dobil in bo moral odpreti vlado, razen če se odloči za razglasitev izrednih razmer in denar za zid vzame vojski ali iz drugih virov.