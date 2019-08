Trump: Jaz sem najboljša stvar, ki se je zgodila Portoriku

"Portoriko je eden najbolj koruptivnih krajev na Zemlji. Njihov politični sistem je pokvarjen in njihovi politiki so nesposobni ali pa podkupljivi. Kongres jim je odobril na milijarde dolarjev, več, kot je kdorkoli kdaj dobil, a denar je šel v roke pokvarjenih politikov. To ni dobro," je na Twitterju zapisal ameriški predsednik Donald Trump .

Julija letos je objava skoraj 900 strani prepisa guvernerjevih spletnih klepetov z enajstimi sodelavci, v katerih so žalili volivce, ženske, homoseksualce, pa tudi žrtve orkana Maria, sprožila najbolj množične demonstracije v Portoriku v zadnjih 15 letih. Nezadovoljstvo Portoričanov so vzbudili tudi primeri korupcije, v katere je bil vpleten denar, ki je bil prvotno namenjen za pomoč žrtvah orkana Maria. Javnost je nezadovoljna zaradi kar 70 milijard dolarjev javnega dolga, slabotnega gospodarstva in počasne obnove po orkanu Maria.

Kot je znano, je ameriški kongres državno pomoč namenil prebivalcem Portorika po enem najhujših orkanov v ameriški zgodovini – orkanu Maria. Ta je lani razdejal državo, terjal je kar 3000 življenj in povzročil za 100 milijard dolarjev škode. Ponekod so bili skoraj leto dni brez elektrike, težave so s pitno vodo in dostopom do zdravil.

Prav v teh dneh pa se Portoriku približuje tropska nevihta Dorian, poroča CNN. Na Britanskih Deviških otokih so vzpostavili policijsko uro in zaprli letališča, oblasti na karibskih otokih odpirajo evakuacijska zatočišča. Od danes zjutraj so postavili 23 zatočišč in več kot 40 prebivalcev se je tja že zateklo.

Na nevihto je pripravljen tudi vzhodni del, je zatrdil Carlos A. Acevedo Caballero, vodja kriznega urada. Nagovoril je župane Culebre, Fajarda, Ceibe in Naguaba, ki jih najbolj skrbijo izpadi elektrike. "Generatorji so pripravljeni in bodo odposlani po potrebi," je dejal. Prebivalce je pozval, naj ostanejo mirni. Reševalne ekipe so v pripravljenosti, med prioritetami so hiše z "modrimi strehami" prekrite s tendami, njihove prebivalce so že evakuirali. Obalna straža je zaprla pristanišča, odpovedali so več letov.

Nacionalni meteorološki center je za otoka Vieques in Culebra ter Britanske Deviške otoke izdal opozorilo pred hurikani. "Kar se tiče vetrov, to ni Maria," je dejal Roberto Garcia in posvaril, da bo večjo težavo predstavljal dež. V nekaterih delih Portorika lahko po njegovih besedah v naslednjih 24 urah zapade do 25 centimetrov dežja na kvadratni meter, zato obstaja nevarnost poplav. Nevarnost pred poplavami so razglasili za otoka Sv. John in Sv. Thomas.