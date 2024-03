'Trump je napisal Umetnost kupčije, a v resnici je izpopolnil umetnost kraje'

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki se vnovič poteguje za mandat v Beli hiši, se je znašel v hudih finančnih škripcih. Kandidat republikancev za predsednika je res milijarder, a da bi pokril vrtoglavo vsoto, dobrih 400 milijonov evrov varščine in sodne stroške, ki so iz dneva v dan zaradi obresti višji, potrebuje denarno injekcijo. Trump je ugotovil, da zbiranje denarja ne bo šlo tako lahko skozi kot včasih, saj so velike ameriške banke in zavarovalnice zadržane in za nekdanjega predsednika, ki se med volilno kampanjo sooča s štirimi obtožnicami, nočejo jamčiti. Po trditvah njegove odvetniške ekipe so porabili nešteto ur za pogajanja tako z bankami kot z eno največjih zavarovalnic na svetu, zavrnilo pa jih je tudi okoli 30 podjetij.