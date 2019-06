Trump kot prvi ameriški predsednik stopil na severnokorejska tla

Na demilitariziranem območju med Južno in Severno Korejo sta se srečala ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Kim je Trumpu na srečanju dejal, da če prestopi mejno črto, bo postal prvi ameriški predsednik, ki bi stopil na severnokorejska tla, ko je Trump to storil, pa je dejal: "Predsednik Trump je pravkar prestopil demarkacijsko črto. S tem je postal prvi ameriški predsednik v zgodovini, ki je obiskal našo državo. Ta poteza kaže njegovo željo, da pozabimo na zgodovino in se ozremo v prihodnost."

Trump se je nato s Kimom sprehodil 20 korakov, ob tem pa izjavil, da bo šel ta dan v zgodovino mednarodne politike, poroča CNN.

"Danes je velik dan za svet," je dejal Trump. "Prestopiti to črto je velika čast, velik napredek je bil narejen, veliko prijateljstvo je bilo sklenjeno in to je še posebej veliko prijateljstvo," je dodal.

Severnokorejski voditelj je še dejal, da imata s Trumpom odličen odnos. "Če ne bi imela tako odličnega odnosa, to nenadno srečanje ne bi bilo možno," je dejal Kim in Trumpu sporočil: "Želel sem te ponovno srečati". Voditelja nadaljujeta pogovor za zaprtimi vrati.