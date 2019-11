Trump kot '12-letnik, ki pritiska gumbe v stolpu za kontrolo letenja'

V javnost je že pricurljajo nekaj podrobnosti težko pričakovane zgodbe o ozadju dogajanja v Beli hiši. Kot poroča Washington Post, ki je pridobil tekst še pred izidom knjige, so vodilni člani Trumpove administracije lani razmišljali o skupinskem odstopu v t.i. "polnočnem masakru". Na ta način naj bi javnost dali vedeti, kako ogrožujoče je Trumpovo delovanje. A so si kasneje premislili, saj so menili, da bi samo še poglobili destabilizacijo že načete vlade.

Knjige, ki opisujejo dogajanje v Beli hiši in stil vladanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa , se berejo in dobro prodajajo. Na knjižne police tako prihaja še ena, tokrat izpod rok anonimnega člana Trumpove administracije, ki je že lani v odmevnem komentarju v New York Timesu svaril pred Trumpovo vladavino.

Krut, nesposoben, nevaren, ...

V knjigi anonimni avtor predsednika Trumpa oriše kot "krutega, nesposobnega in nevarnega" voditelja. Ameriški predsednik kot "12-letnik pritiska gumbe v stolpu za kontrolo letenja" in se ne ozira na "letala, ki so na vzletni stezi in lete, ki se na vsak način želijo preusmeriti z letališča." Avtor v knjigi trdi, da številni trenutni in bivši člani administracije delijo njegovo poglede na Trumpov način vladanja.

Knjiga obsega 259 strani in bo na prodaj 19. novembra. "Odločil sem se, da tekst objavil anonimno, saj nisem jaz pomemben," je sporočil avtor. Z objavo želi predvsem sporočiti, kakšnega predsednika si želijo, saj je predsednik odraz države. In prepričan je, da mora to biti srž debate, ne avtor knjige. Dodal je, da se zaveda, da bodo nekateri njegovo dejanje označili za "strahopetno".

In ravno kot delo strahopetca je knjigo opisala tiskovna predstavnica bele hiše Stephanie Grishamin dodala, da je to "delo fikcija." "Strahopetec se ni želel izpostaviti z imenom in priimkom, saj so v knjigi zapisane le laži," je dodala. Prepričana je, da "pravi pisatelji preverijo dejstva". Ob tem je še novinarje, ki bodo pisali o knjigi, pozvala, naj se vprašajo o svoji integriteti.

Vse več Američanov za ustavno obtožbo

A knjiga je le še en kamenček v mozaiku vseh težav, s katerimi se v zadnjem času sooča Trump. Vse ameriške ankete od oktobra naprej kažejo, da je več Američanov za ustavno obtožbo in odstavitev ameriškega predsednika , kot pa jih je proti. To je po poročanju STA potrdila tudi zadnja anketa časopisa Los Angeles Times in Univerze Južne Kalifornije, čeprav kaže tudi na precejšen delež neodločenih.

Proces ustavne obtožbe v anketi podpira 44 odstotkov vprašanih, proti jih je 30 odstotkov, kar 26 odstotkov pa je neodločenih oziroma se jim zdi, da je še prezgodaj za odločitev. Omenjena anketa je edina, ki je udeležencem izrecno dala na voljo tudi tretjo možnost in ne le ali so za ali proti.

Za odstavitev Trumpa s položaja je 45 odstotkov vprašanih, proti jih je 28 odstotkov, 28 odstotkov pa glede tega še koleba. Obenem pa le 30 odstotkov vprašanih meni, da bodo Trumpa res odstavili. Tako meni tudi le 40 odstotkov demokratov, ki odstavitev podpirajo s skoraj popolno večino.

Precejšnje število neodločenih glede ustavne obtožbe je posledica tega, da ima veliko Američanov pametnejše delo od spremljanja političnega cirkusa s Trumpom v Washingtonu. Dve tretjini neodločenih namreč pravi, da novic ne spremlja sproti ali sploh.