Trump krepi napad na kongresnice, množica skandirala: Pošlji jo nazaj

Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump prvi predvolilni shod v Severni Karolini izkoristil za nov napad zoper štiri liberalne kongresnice, je v predstavniškem domu propadel poskus začetka postopka njegove odstavitve.

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi štirim demokratskim kongresnicam – Alexandrii Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashidi Tlaib in Ayanni Pressleydejal, "naj se vrnejo v svoje, kriminala polne države, od koder so prišle, in jih popravijo", čeprav so vse državljanke ZDA, kar je sprožilo burne odzive tako kongresnic kot širše javnosti, je v sredo na prvem shodu, odkar je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika, še okrepil svoje napade zoper njih.

Na obsežnem zborovanju v Severni Karolini, ki je trajal uro in pol, je Trump vnovič dejal, da kongresnice spodbujajo vzpon "nevarne, nasilne levice". "Zato sem rekel, hej, če jim ni všeč, naj odidejo," je dejal. In nadaljeval: "One ne marajo naše države. Mislim, da jo v nekaterih primerih sovražijo." Ob tem jih je označil za "tako jezne". "Poskušale so biti prijazne, vendar je to težko," je dodal. Med imenskim izpostavljanjem druge za drugo je kongresnico iz New Yorka Alexandrio Ocasio-Cortez naslovil zgolj s Cortez, ker "nimam časa, da izgovorim vsa tri imena". Ko se je z rafalom obtožb znova lotil Omarjeve, pa je zbrana množica razgretih Trumpovih podpornikov skandirala besede "Pošlji jo nazaj!"

Omarjeva se je sicer rodila v Somaliji, leta 2000 pa je prišla v ZDA kot begunka ter postala ameriška državljanka, ko je bila stara 17 let. Na zadnji incident se je odzvala v sredo zvečer na Twitterju. "Lahko me ustreliš s svojimi besedami, lahko me posekaš s svojimi očmi, lahko me ubiješ s sovražnostjo, ampak še vedno, kot zrak, se bom dvignila."

