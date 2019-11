Trump mora dobrodelnim organizacijam plačati dva milijona dolarjev

Sodnica Saliann Scarpulla je na podlagi dokazov ugotovila, da je Donald Trump zlorabljal sredstva dobrodelne organizacije za svojo politično kampanjo, skupaj z otroki pa so denar porabljali tudi za promocijo Trumpovih hotelov, zasebne nakupe in pravdne stroške. Trumpova fundacija se je decembra lani razpustila.

Pravosodna ministrica zvezne države New York Letitia James, ki je Trumpa preganjala zaradi dobrodelne organizacije, je po sodni odločitvi o poravnavi, na katero ni priziva, dejala, da je Trump priznal, da je osebno zlorabljal sredstva. Kot je dodala, mora njenemu uradu prijaviti vsak nov poskus ustanovitve dobrodelne organizacije.

Poleg tega bodo morali trije Trumpovi otroci, ki so bili na položaju direktorjev Trumpove fundacije (Ivanka, Donald mlajšiinEric), na obvezne tečaje o tem, kaj je prav in kaj ni. Plačilo v višini dveh milijonov dolarjev mora biti nakazano dobrodelnim organizacijam, ki nimajo nobene zveze s Trumpovimi.