Grožnja Turčiji, napad na demokrate, norčevanje iz Bezosa

Nadaljeval je z napadom na milijarderja in lastnika Washington Posta Jeffa Bezosa , ki si ga je privoščil tabloid National Enquirer zaradi varanja žene in ločitve.

"Prav tako nočem, da Kurdi provocirajo Turčijo. Rusija, Iran in Sirija so imeli največ koristi od dolgoročne politike uničevanja IS v Siriji s strani ZDA - naravni sovražniki. Tudi mi imamo koristi, ampak zdaj je čas, da pripeljemo naše vojake domov. Ustavimo neskončne vojne!"

Pirrojeva ga je vprašala, ali je kdaj delal za Rusijo, predsednik pa je odgovoril, da tako žaljivega vprašanja oziroma članka še ni slišal oziroma prebral. "Če vprašaš ljudi v Rusiji, sem bil bolj oster kot kdorkoli drug, najverjetneje kot katerikoli predsednik. Zagotovo bolj kot zadnji trije ali štirje," je odgovoril Trump.

Vodilni demokrat v senatnem odboru za obveščevalne dejavnosti Mark Warner iz Virginije je v nedeljo komentiral, da je do Rusije oster kongres, ki sprejema sankcije, Bela hiša pa se temu upira.

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je povedal, da nima nobene informacije o preiskavi nacionalne varnosti proti Trumpu. "No, ampak če so jo sprožili pred letom in pol in se o tem ni nič slišalo, potem očitno niso odkrili ničesar,"je za New York Times dejal Giuliani.

Trumpovi nedeljski tviti so imeli zanimivo dinamiko, saj je zlivanje žvepla na demokrate, ki mu ne dajo milijard dolarjev za zid na meji z Mehiko na kratko prekinil z opisom pogleda iz Bele hiše na zasneženi Washington. Potarnal je, da nima s kom deliti tega čudovitega prizora, in zapisal, da so ZDA res izjemna država.