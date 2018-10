Trump na Floridi po pustošenju orkana: Popolno uničenje

"Videti to osebno je zelo težko. Popolno uničenje," je ob pogledu na razdejanje, podrta drevesa in porušene hiše, ki ga je za seboj pustil Michael, dejal Donald Trump .

Obisk prizadetega območja je sicer sledil že uveljavljenemu načrtu, ki ga je vzpostavil Trump ob naravnih katastrofah, ki so v zadnjih dveh letih prizadele ZDA: ogled razdejanega območja in pozdravljanje prebivalcev, medtem pa seveda ne gre brez hvaljenja svoje administracije. Trump je tako delil steklenice vode prebivalcem mesta Lynn Haven, ob tem pa dejal, da njegova administracija 'dela bolje, kot so delali kadarkoli prej'. Pred tem je pohvalil tudi odziv ameriške zvezne agencije za obvladovanje izrednih razmer (Fema).

Da je bil obisk prvega para ZDA politično obarvan, je poskrbel tudi guverner Floride Rick Scottin nekdanji guverner Arkansasa, Mike Huckabee. Scott se na novembrskih volitvah bori za nov mandat, a ponovno izvolitev bi mu lahko preprečil demokrat Bill Nelson. Ankete med obema so tesne, po vsaki naravni ujmi, ki zahteva zvezno pomoč, pa Scottu podpora raste, ker lahko računa na Trumpa. Ta je tako pohvalil "izjemno delo" Scotta in prebivalcem Floride razlagal, da imajo odličnega guvernerja. Scott je poudarjal, da je Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah odgovorila na vsako prošnjo Floride za pomoč, s Trumpom pa je bil praktično na telefonu vsak dan.