Trump nad Švedsko: Na cedilu ste pustili našo afroameriško skupnost

Ameriški predsednik Donald Trump znova razburja s svojimi tviti - tokrat so bili ti naperjeni proti Švedski, kjer se je v težavah znašel ameriški glasbenik ASAP Rocky. Trump pa trdi, da je Švedska na cedilu pustila afroameriško skupnost in zahteva, da raperja izpustijo. Tam pa odgovarjajo - pravosodni sistem, sodišča in tožilstvo so neodvisni, pred zakonom pa so vsi enaki.

V seriji tvitov je ameriški predsednik Donald Trump od Švedske zahteval, da iz pripora izpustijo raperja Rakima Myersa oziroma ASAP Rockyja. Ta je bil na Švedskem aretiran 3. julija, po tem ko je v javnost prišel video pretepa iz katerega je razvidno, kako ASAP udarja moškega na ulici. Obtožen je napada s povzročitvijo telesne poškodbe, do začetka sojenja pa ostaja v priporu. Poleg njega so napada obtožili še dva druga moška, ameriški glasbenik pa trdi, da jim je sledila skupina moških ter da so ravnali v samoobrambi. Trump pa sedaj zahteva njegovo izpustitev, glede primera pa naj bi že prejšnji teden govoril s švedskim premierjem Stefanom Lofvenom. A bolj zaskrbljujoče je, da je na Twitterju danes zapisal, da je nad premierjem "razočaran, ker ni mogel ukrepati"- kljub temu, da je v vseh demokracijah pravosodje popolnoma ločena in neodvisna veja oblasti. Dodal je, da je Švedska na cedilu pustila afroameriško skupnost ter zahteval, da Američane obravnavajo pošteno.

In nadaljeval: "Toliko naredimo za Švedsko, a to očitno ne deluje v obratni smeri. Švedska bi se morala osredotočiti na resnični problem, ki ga imajo s kriminalom."

Odzval se je že tiskovni predstavnik švedskega premierja in po poročanju BBCdejal, da so švedski pravosodni sistem, tožilstvo in sodišča neodvisni, vlada pa se ne sme vmešavati in vplivati na sodne postopke, ter dodal, da "so pred zakonom vsi enaki". Švedski tožilec v tem primeru Daniel Suneson pa je zatrdil, da med preiskavo ni govoril z nobenim predstavnikom Bele hiše ali predstavnikom švedske vlade. In dodal, da "obstaja očitno tveganje, da bi trije osumljenci zapustili državo, če bi bili izpuščeni".

