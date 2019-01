Trump nadaljuje 'politični teater': odvihral s sestanka s kongresnimi voditelji

Trump z republikanci, katerih enotnost se počasi krha, vztraja, da je na južni meji humanitarna in varnostna kriza, ki jo lahko reši le zid, za katerega zdaj zahteva denar namesto od Mehike od kongresa. Danes v okviru javnomnenjske strategije za povečanje podpore za zid načrtuje obisk južne meje, kjer namerava ponoviti trditev, da gre za humanitarno krizo in krizo nacionalne varnosti, ki jo lahko ustavi zid na meji z Mehiko.

V sporu že dolgo ne gre več za domnevno krizo na južni meji, ki je ni tudi glede na statistiko Trumpove vlade. Problem mamil, nezakonitega priseljevanja in terorizma ni nič večji, kot je bil dve leti, ko so imeli v Washingtonu popolno oblast republikanci.

Trump je namreč 22. decembra lani zaustavil proračunsko financiranje četrtine agencij lastne vlade in drži za talca 800.000 javnih uslužbencev, ki ne bodo imeli denarja za najemnine in druge stroške. 75 odstotkov jih živi od plače do plače."Nimajo možnosti, da zaprosijo očeta za dodaten denar," je dejala Pelosijeva, kar se je nanašalo na vir Trumpovega bogastva.

Gre le še za to, kako se bo Trump izvil iz političnega kota, v katerega se je sam potisnil z decembrsko izjavo, da bo prekinil financiranje lastne vlade, če ne dobi denarja za zid.

Trump je prepričan, da ne sme popustiti, sicer bo izgubil naklonjenost baze, ki jo bo potreboval za obrambo pred preiskavo ruske afere in za vnovično izvolitev leta 2020. Demokrati mu te zmage ne morejo privoščiti, ne le zaradi prepričanja, da je zid nemoralna in neučinkovita zadeva, ampak prav tako iz političnih razlogov.

Protestno odvihral s sestanka

V sredo je bil v Beli hiši še en sestanek Trumpa s kongresnimi voditelji, za katerega je bilo vnaprej jasno, da ne bo spremenil ničesar. Obe strani malce drugače razlagata dogajanje, vendar obe potrjujeta, da je Trump Pelosijevo vprašal, ali mu bo dala denar za zid. Odgovor je bil odločen ne in Trump je dejal, da se potem nima o čem pogajati, ter odvihral s sestanka.

Demokrati vztrajajo pri stališču, da se lahko o mejni varnosti pogajajo in iščejo najboljše rešitve šele potem, ko Trump neha držati za talca lastno vlado. Predsednika so morali pred izjavami demokratov braniti kongresni republikanci in podpredsednik Mike Pence, ki je ponavljal, da je Trump mirno zapustil sobo in ga doslej še v življenju ni videl, da bi povzdignil glas.

Kongresni demokrati so se pozneje spravili k delu in potrdili predlog zakona za obnovo financiranja finančnega ministrstva ZDA, pri čemer so dobili podporo osmih republikancev v predstavniškem domu. Finančno ministrstvo ima pod seboj davkarijo in Američani kmalu pričakujejo povrnitev preveč plačanih davkov za lani.

Republikanske volivce od davkarije zanima le to in demokratska poteza je bila očitno politična. V istem predlogu so potrdili tudi sredstva za Zvezno komisijo za komunikacije (FCC), Upravo za drobno gospodarstvo, zvezna sodišča in še nekaj agencij.

Ta predlog gre zdaj v senat, kjer pa vodja večine Mitch McConnelltišči glavo v pesek in ne bo ukrepal, dokler mu tega ne bo dovolil Trump. McConnell je demokratske predloge za financiranje vlade označil za politični teater. Trump je v sredo pred propadlim sestankom v Beli hiši, kamor McConnella ni bilo, obiskal republikance na kongresnem griču in jih pozival, naj ostanejo enotni.

800.000 ljudi brez mesečne plače

Prizadeta je sicer le četrtina vladnih agencij, saj ima večina potrjen redni proračun do konca septembra. Ampak ta četrtina pomeni 800.000 ljudi in njihovih družinskih članov, ki so brez mesečne plače.

Na brezplačnem dopustu je 70.000 uslužbencev davkarije oziroma 88 odstotkov vseh zaposlenih. Od 245.000 zaposlenih v ministrstvu za domovinsko varnost jih je 213.000 opredeljenih kot nujnih, kar pomeni, da delajo brez plače. Med njimi je 50.000 letaliških varnostnikov, ki so začeli prijavljati bolniške odsotnosti ali iskati druge službe.

Ministrstvo za stanovanja ima 7500 zaposlenih, trenutno pa jih dela brez plače 340. Ministrstvo za notranje zadeve, ki v ZDA skrbi predvsem za nacionalne parke in obratuje s pomočjo vstopnin, na dan izgublja 400.000 dolarjev od vstopnin, saj ni nikogar, da bi jih pobiral. Zaprti so muzeji Smithsonian, pa živalski vrt v Washingtonu, v prestolnici pa razmišljajo, ali lahko zaprejo vodo Beli hiši, ker ni poravnala mesečnega računa.

Ministrstvo za trgovino ne objavlja gospodarske statistike, prav tako ne Urad za štetje prebivalstva. Ameriška zvezna sodišča imajo denarja še do 18. januarja, nato pa se bo začelo obdobje kopičenja zaostankov. Med sodniki, ki ne delajo, so tudi imigracijski, kar pomeni še večje vrste na mejnih prehodih.

Zdravstveno ministrstvo ne more izvajati vseh inšpekcij, brez zveznih sredstev pa so ostala indijanska plemena po rezervatih. Ministrstvo za promet ima pod seboj Zvezno upravo za letalstvo, kjer ostaja na prisilnem delu 25.000 uslužbencev, med njimi kontrolorji poletov.