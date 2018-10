Trump namerava okrepiti jedrsko oborožitev ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da ZDA nameravajo okrepiti svojo jedrsko oborožitev, s čimer bi rad povečal pritisk na Rusijo in Kitajsko. To bi pomenilo, da bi ZDA odstopile od pogodbe o jedrski razorožitvi, ki so jo podpisali še v času hladne vojne.

Donald Trump grozi z odstopom od pogodbe o jedrski razorožitvi. FOTO: AP Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da ZDA nameravajo okrepiti svoje jedrsko orožje in znova zagrozil z odstopom od pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega. S tem bi rad izvajal pritisk na Kitajsko in Rusijo, ki po njegovem mnenju krši omenjeni dogovor. Rusija, ki zanika, da se ne drži pogodbe, je Trumpa posvarila, da bo svet postal bolj nevaren, če bodo ZDA odstopile od pogodbe, ki so jo sklenili že med hladno vojno. "Rusija bo prisiljena sprejeti ukrepe, da vzpostavi ravnovesje jedrske moči, če bodo ZDA odstopile od pogodbe," so sporočili iz Kremlja. Pogodba, ki sta jo leta 1987 podpisala Mihail Gorbačov in Ronald Reagan, prepoveduje državam podpisnicam posedovanje, proizvajanje in testiranje kakršnih koli jedrskih raket z dosegom od 500 kilometrov do 5500 kilometrov.