Trump napovedal, da bo na mejo z Mehiko poslal vojsko

Karavana migrantov je pred več kot tednom dni odrinila iz Hondurasa preko Gvatemale in se sedaj preko Mehike pomika proti ZDA.

"Izkoristil bom vojsko za te nacionalne, izredne razmere. Zaustavljeni bodo," je na Twitterju danes objavil ameriški predsednik Donald Trump, ki je že v ponedeljek obmejni patrulji in vojski sporočil, da je karavana migrantov nujen primer.

Trump je takrat tudi napovedal, da bo zaradi karavane migrantov ukinil ali bistveno zmanjšal pomoč trem srednjeameriškim državam, Gvatemali, Hondurasu in Salvadorju. Zagrozil je tudi, da bo na mejo poslal vojsko.

Neimenovani predstavnik ameriške administracije je potrdil, da je ameriška vojska od ministrstva za domovinsko varnost že prejela zahtevo za aktivno delovanje vojske na meji med Mehiko in ZDA. Dodal je, da bi to lahko pomenilo od 800 do tisoč vojakov za logistično in infrastrukturno podporo.

Karavana migrantov je danes krenila iz Mapastepeca, mesta na jugozahodu Mehike, ki leži blizu meje z Gvatemalo. Tamkajšnji lokalni predstavnik je ocenil, da je bilo v mestu v sredo zvečer okoli 5300 migrantov. Iz Gvatemale proti severu se je poleg tega napotila še druga skupina migrantov, ki šteje okoli tisoč ljudi.

Ameriški zakon iz leta 1870 omejuje uporabo ameriške vojske na ameriških tleh brez posebnega dovoljenja ameriškega kongresa. Vojska sicer lahko pomaga varnostnim silam, kar se je pogosto dogajalo v 80. letih minulega stoletja. Ob posebnih okoliščinah lahko predsednik države napoti vojsko tudi v primeru nemirov ali naravnih katastrof.