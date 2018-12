Trump napovedal ponovno srečanje s Kimom in se na kratko srečal s Putinom

Novinarji na krovu predsedniškega letala na poti v Washington so ga nato še povprašali, ali si predstavlja, da bi Kima kdaj gostil v ZDA. "Na neki točki, da," jim je odgovoril.

Putin je potem po končanem vrhu to srečanje vendarle opisal kot nekoliko pomembnejše.

Prvič sta se voditelja srečala junija v Singapurju, ko sta se dogovorila o jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, a strani nista prišli do skupnega stališča, kaj naj bi to pomenilo. Pjongjang sicer od vrha še ni storil večjih korakov na poti proti denuklearizaciji.

Trump je o Severni Koreji v petek ob robu vrha G20 spregovoril tudi s svojim južnokorejskim kolegom Moon Jaeinom. Voditelja sta ponovno potrdila svojo zavezo glede denuklearizacije Severne Koreje. Strinjala sta se, da morata vztrajati pri sankcijah, da bo Severna Koreja spoznala, da je jedrska razorožitev edina prava pot.

Putin si po kratkem srečanju s Trumpom želi temeljitejše pogovore

Trump je tik pred zdajci odpovedal načrtovano dvostransko srečanje z Vladimirjem Putinom ob robu vrha G20 v Argentini. Vzrok naj bi bil predvsem incident pred zasedenim ukrajinskim polotokom Krim, ko je Rusija zasegla tri ukrajinska vojaška plovila in 24 mornarjev, s čimer se je konflikt med Rusijo in Ukrajino znova razplamtel, s tem pa tudi konflikt med Rusijo in Zahodom.

Kljub temu sta se Trump in Putin v Buenos Airesu na kratko vendarle srečala. Kot je sporočila Trumpova tiskovna predstavnica Sarah Sanders, sta imela "neformalni pogovor", ko sta se njuni poti križali med uradno večerjo na vrhu.

Putin je potem po končanem vrhu to srečanje vendarle opisal kot nekoliko pomembnejše. "Govorila sva stoje. Odgovarjal sem na njegova vprašanja glede incidenta v Črnem morju," je ruski predsednik povedal novinarjem.

"Škoda, da nisva mogla imeti pravega srečanja. Mislim, da je res potreben. Upam, da se bova lahko sestala, ko bo ameriška stran na to pripravljena,"je izjavil Putin.

"Vprašanja, o katerih sva govorila, so res pomembna. Gre predvsem za vsa vprašanja strateške stabilnosti, vprašanja glede neširjenja orožja za množično uničevanje," je še dodal.