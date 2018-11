Trump ne namerava ukrepati proti Savdski Arabiji

Pred dnevi je prišla v medije ocena Cie, da je Mohamed bin Salman vnaprej vedel za priprave na umor in razkosanje Džamala Hašokdžija v konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu. Ocena je prišla na dan po ovinkih, zato ker se obveščevalci zavedajo, da Trump aktivno ščiti bin Salmana in dobre odnose s Savdsko Arabijo.

Donald Trump v tem primeru agenciji namreč ne verjame, podobno kot ji ne verjame, da so se Rusi leta 2016 vpletali v ameriške volitve, da mu pomagajo do zmage.

Trump je danes podal kljubovalno izjavo polno klicajev z naslovom "Najprej Amerika" in naložil, da obveščevalne agencije še vedno ocenjujejo vse informacije okrog Hašokdžija. "Lahko se zgodi, da je prestolonaslednik vedel za ta tragični dogodek. Morda je vedel, morda ni vedel," je napisal Trump in poudaril, da je Savdska Arabija velik zaveznik ZDA.

"Kralj Salman in kronski princ bin Salman odločno zanikata, da bi kaj vedela o načrtovanju izvedbe umora gospoda Hašokdžija," je nadaljeval Trump in dodal, da resnica morda nikoli ne bo znana.

Nato je zatrdil, da je na kocki 450 milijard dolarjev savdskih naložb v ZDA po njegovem lanskoletnem obisku Rijada. Ta številka od prvega Trumpovega odziva na umor nenehno narašča, čeprav je ne more braniti noben resen ali neodvisen ameriški ekonomski analitik.

ZDA so pred kratkim uvedle sankcije proti 17 državljanom Savdske Arabije, ki jih je Rijad izbral kot krivce za umor, in to je za Trumpa, ki je od samega začetka zagovarjal Savdsko Arabijo in prestolonaslednika, dovolj.

Čeprav ugotavlja tudi, da za kongres to ni dovolj. "Člani kongresa bi radi videli ostrejše stališče proti kraljevini zaradi političnih ali drugih razlogov. Upošteval bom vse ideje, ki mi jih bo dal kongres, ampak le če bodo v skladu z absolutno varnostjo Amerike," je dejal Trump.

O Trumpovem stališču so na novinarski konferenci spraševali tudi državnega sekretarja Mika Pompea. Ponovil je, da gre za varnost ZDA, in se nato umaknil pred dodatnimi vprašanji.

Ameriški mediji sicer objavljajo informacije iz zaupnih obveščevalnih virov, da je Pompeo med svojim obiskom v Rijadu kmalu po umoru s kraljem Salmanom in bin Salmanom usklajeval zgodbo, ki bo omogočila, da ne bo ostrejših ameriških ukrepov.