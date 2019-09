Trump ne odneha: sporen zemljevid, posnetek mačke in avtomobilska nesreča CNN

Ameriške predsednik se ne da. Ne le, da še naprej brani netočne informacije o poti orkana Dorian, ki bi po njegovi 'napovedi' lahko zadel tudi Alabamo, je zdaj objavil še serijo tvitov, v katerih 'dokazuje', da je imel prav ter da so tudi drugi - celo (zanj) lažni mediji - poročali o tej možnosti.

Ameriški predsednik Donald Trump se je pred dnevi znašel v težavah zaradi zemljevida, na katerem je bila napovedana nekoliko 'popravljena' pot orkana Dorian. Po predsednikovi 'napovedi' bi se na njegovi uničujoči poti namreč lahko znašla tudi zvezna država Alabama. Kdo je 'popravil' vremensko napoved, še zmeraj ni jasno, Trump pa vztraja, da so bili podatki takrat pravilni. V seriji tvitov se tako znova pritožuje nad 'lažnim' poročanjem njemu nenaklonjenih medijev. "Lažne novice. Zelo rad bi končal s to smešno zgodbo, toda bedni mediji tega kar ne pustijo na miru. Vedno morajo imeti zadnjo besedo, čeprav vedo, da obrekujejo in zavajajo javnost. Javnost ve, da so mediji pokvarjeni," je zapisal v enem od sporočil.

Še pred tem pa je objavil nekoliko predelan posnetek poročanja CNN-a, kjer je vremenar prav tako kot možno 'žrtev' orkana omenil Alabamo. Napovedovalec ga je namreč vprašal, kakšna bo predvidoma njegova pot oziroma katerim državam grozi, ta pa mu odgovori, da najmanj šestim. "Od obeh Karolin, do obale Georgie in Floride, zagotovo. Nato pa (se bo pomaknil) do Mehiškega zaliva - Louisiana, Alabama, Misisipi ..." mu je odgovoril napovedovalec vremena in Trump je seveda 'zagrabil'. Ob koncu posnetka je prikazan še logotip CNN-a, ki se pelje po cesti, nato pa trči in zagori. Nobena skrivnost ni namreč, da je prav ta televizija velik trn v peti ameriškega predsednika, Trump pa javnosti tako sporoča, da so se s poročanjem o njegovi 'zmoti' (ki po njegovem seveda to ni bila) ujeli v lastno zanko.

V drug posnetek pa je Trump 'vkomponiral' celo mačko. Posnetek prikazuje statično fotografijo Trumpa, ki v rokah drži (napačen) zemljevid in mačko, ki ob glasbeni spremljavi lovi laser - prav na območju 'sporne' ameriške zvezne države. Posnetek ima že več kot 1,5 milijonov ogledov.

Trump je omenjeni zemljevid pokazal v sredo na novinarski konferenci v Ovalni pisarni Bele hiše. Šlo je za zemljevid Nacionalnega centra za orkane (NHC), ki je prikazoval napovedano pot uničujočega orkana. Ko pa je dvignil zemljevid, da bi ga novinarji bolje videli, so bili na njem jasni popravki s črnim flomastrom, ki so razširili pot morebitnega uničenja orkana tako, da je bila na njej tudi Alabama. S tem naj bi Trump skušal dokazati, da je bila med prvotnimi scenariji poti orkana tudi ta zvezna država. A NHC, ki redno objavlja poročila o stanju in napredovanju orkanov, v napovedi poti Doriana Alabame ni nikoli vključil. Težava za Trumpa pa je, da je ponarejanje uradnih napovedi nacionalne vremenske službe v ZDA in njihovo prikazovanje kot uradno kaznivo dejanje. Ko so predsednika kasneje vprašali, kdo je dodal oznake s črnim flomastrom, je odgovoril, da ne ve, a je vseeno vztrajal pri svojem, da so prvotne napovedi vključevale tudi možnost, da bi Dorian na kopno prišel v Alabami.

Trump s spornim zemljevidom. FOTO: AP