Trump nekoliko 'ustavil konje'

"Mislim, da smo sedaj v položaju premora. Mislim, da zadeve upočasnjujemo na pameten način," je dejal Graham. Pred sestankom s Trumpom je senator napovedal, da bo predsedniku svetoval, naj se posvetuje z generali in znova razmisli, kako zadevo izpeljati, da bo prav.

"Da ne bo vrnitve Islamske države in da Sirija ne bo prešla v roke Irancem, kar je nočna mora za Izrael,"je dejal Graham, ki je odločitev o umiku doslej ostro kritiziral.

Trumpova odločitev o umiku ameriške vojske iz Sirije po oceni poznavalcev pomeni izdajo Kurdov, ki so s pomočjo ameriških vojakov in opreme očistili del Sirije teroristov Islamske države, sedaj pa jim grozi nevarnost napada Turčije.

Graham je po srečanju s Trumpom zagotovil, da se predsednik zelo zaveda, v kakšnem položaju so Kurdi. "Če pustimo Kurde na cedilu in jih bodo pobili, kdo nam bo potem pomagal v bodoče? Želim, da je vojna pri sovražniku in ne pri nas doma. Zato še vedno potrebujemo vojake v Iraku, Siriji in Afganistanu," je še dejal senator.

Rusija in Turčija z lastnim dogovorom

Medtem sta se Rusija in Turčija včeraj dogovorili, da bosta po odhodu ameriških sil iz Sirije usklajevali kopenske operacije v tej državi, je po srečanju na ministrski ravni v Moskvi dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

"Seveda smo se posvetili novim okoliščinam, ki se pojavljajo v povezavi z napovedanim odhodom ameriške vojske," je po srečanju dejal Lavrov.

"Dogovorili smo se, kako bodo vojaški predstavniki Rusije in Turčije še naprej koordinirali svoje korake na kopnem v luči novih okoliščin, da se bo končno izkoreninilo teroristične grožnje v Siriji," je dodal.

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusogluje potrdil, da bosta državi koordinirali operacije v Siriji in dodal, da so spregovorili tudi o načrtih, kako bi lahko pomagali beguncem pri vrnitvi v domovino. Na teh področjih nameravajo sodelovati tudi z Iranom.

Rusija je v petek napovedala tristranski vrh še s Turčijo in Iranom, na katerem bodo predvidoma v začetku leta razpravljali o konfliktu v Siriji.

Merklova svari Erdogana

Nemška kanclerka Angela Merkelpa je turškega predsednika Erdogana včeraj v telefonskem pogovoru pozvala k zadržanosti in odgovornemu ravnanju.

Merklova je priznala veliko vlogo Turčije pri sprejemanju sirskih beguncev. Oba voditelja sta se strinjala o pomenu političnega procesa pod okriljem Združenih narodov, s katerim bi končali sirski konflikt.

Z Erdoganom se je nemška kanclerka strinjala tudi, da je skrajna skupina Islamska država sicer oslabljena, a še vedno predstavlja veliko grožnjo.