Trump ob prihodu v Veliko Britanijo verbalno napadel londonskega župana

Ob prihodu na Otok je Donald Trump objavil tvit, v katerem je londonskega župana Sadiqa Khana označil za zgubo. Prvega muslimanskega župana Londona je tudi obtožil, da je "nespametno zloben" do predsednika ZDA, ki je po Trumpovih navedbah"daleč najpomembnejši zaveznik Združenega kraljestva". Khan bi se moral po Trumpovih navedbah osredotočiti na kriminal v Londonu in ne na predsednika ZDA.

Khan je namreč javno kritiziral priprave na obisk Trumpa, v okviru katerega bo gost na zasebnem kosilu in državniškem banketu, ki ga bo gostila britanska kraljica Elizabeta II.

Trump in Khan sta se že v preteklosti zapletla v besedno vojno na Twitterju. Poleg tega je londonski župan v nedeljo napisal časopisni prispevek, v katerem je predsednika ZDA primerjal z evropskimi diktatorji v 30. in 40. letih minulega stoletja. Khan je v preteklosti tudi kritiziral Trumpovo "namerno rabo ksenofobije, rasizma in drugačnosti v volilne namene" ter Trumpovo prepoved vstopa v ZDA za državljane več muslimanskih držav.