Trump obljubil, da bo staršema ubitega najstnika skušal pomagati pri 'celjenju ran'

Po sredinem sestanku z britanskim zunanjim ministrom Dominicom Raabom , ki je razočaral družino preminulega Harryja Dunna , je skušal vsaj nekaj upanja staršema poslati ameriški predsednik Donald Trump . Ameriško veleposlaništvo v Londonu namreč vztraja, da ZDA ne bodo odstopile od svoje odločitve, da povzročiteljici usodne nesreče Anne Sacoolas , ženi ameriškega diplomata, ne odvzamejo diplomatske imunitete. Da spremenijo svoje stališče in voznico pokličejo nazaj v državo, jih ni prepričal niti britanski zunanji minister. Stvar je tako v svoje roke vzel premier Boris Johnson , ki je v sredo zvečer poklical svojega zaveznika Trumpa in ga pozval, naj premisli o stališču ZDA.

Donald Trump je po pogovoru z Johnsonom dejal, da je v celoti seznanjen s primerom in da je "globoko užaloščen nad tem, kar se je zgodilo". Voditelja sta se dogovorila, da bosta skupaj poiskala rešitev v čim krajšem času. Trump je nato novinarjem dejal, da Bela hiša načrtuje pogovor z Američanko, ki jo ščiti diplomatska imuniteta. Obljubil je, da bo njegova ekipa v kratkem govorila z Anne Sacoolas in jo skušala prepričati, da bi se sestala z družino Harryja Dunna. "Govorili bomo z njo in videli, če lahko naredimo kaj, da bi zacelili rane," je dejal Trump.

Starša: Trump bi lahko storil več

Harryjeva mama Charlotte Charles, ki je še vedno pod vtisom neplodnega sestanka z Raabom, je prepričana, da bi lahko Trump storil več. "Voznica ne bi smela odkorakati in zapustiti države in on ima moč, da jo pošlje nazaj, da se sooči s tem, kar je naredila," je bila jasna Charlesova. Razočarana družina je še pred pogovorom Johnsona in Trumpa izrazila dvom, da bo Johnsonov klic obrodil sadove. "Mislim, da od tega ne bo nič. Ne verjamem, da ima vlada ali urad za Commonwealth sploh kaj vpliva, da karkoli naredi. Ne verjamem niti, da bo Boris naredil kaj dobrega," je razočaran oče Tim Dunn.

Pravni zastopnik družine Radd Seigerje pojasnil, da nameravajo z odvetniki v Veliki Britaniji in ZDA preveriti možnost, da družina vloži civilno tožbo proti voznici.