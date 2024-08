Trump obtožil Walza in Harrisovo, da ZDA spreminjata v komunistično državo

Kandidatka za predsednico Združenih držav Kamala Harris je sprejela težko pričakovano odločitev. Za svojega podpredsedniškega kandidata je izbrala Tima Walza, 60-letnega guvernerja Minnesote. Walz, ki ga večina analitikov ni uvrščala med verjetne kandidate, je Harrisovo prepričal s svojim preprostim nastopom in prijazno osebnostjo. Demokrati upajo, da jim bo nekdanji učitelj v javni šoli in veteran prinesel glasove predvsem med belimi moškimi delavskega razreda. Ti so tradicionalno bolj naklonjeni republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu, ki je danes napovedal, da se bo s Kamalo Harris kmalu pomeril v novi predsedniški debati.