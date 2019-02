Trump odločno: Ameriški pripadnici IS ne bom dovolil, da se vrne v ZDA

Pompeo je pred tem dejal, da 24-letnica ni ameriška državljanka in da je posledično ne morejo sprejeti. Kljub temu njena družina in odvetnik trdita, da Mathuna je ameriška državljanka.

Družinski odvetnik Hassan Shibly je dejal, da je absurdno, da Trump od evropskih držav zahteva, da sprejmejo islamske borce, medtem ko svojih državljanov noče pripeljati nazaj v ZDA. Trump je Veliko Britanijo in ostale evropske države namreč nedavno pozval, naj sprejmejo 800 borcev skrajne skupine Islamska država, ki so jih zajeli ameriški vojaki. Če države skrajnežev ne bodo sprejele, je Trump na družbenem omrežju Twitter zagrozil z njihovo izpustitvijo.

Muthana, ki je odraščala v ameriški zvezni državi Alabama, je, ko je dopolnila 20 let, v Sirijo odpotovala z namenom, da se pridruži Islamski državi. Družini je takrat dejala, da se zaradi študija odpravlja v Turčijo.

"Ne moremo priti do točke, ko preprosto odvzamemo državljanstvo tistim, ki kršijo zakon. To ni prava Amerika," je še zapisal.

"Hoda Muthana ima veljavno ameriško državljanstvo. Rodila se je oktobra 1994 v Hackensacku, nekaj mesecev po tem, ko je njen oče prenehal delati kot diplomat," je dejal odvetnik. Kot pravi, je njegova stranka ob vrnitvi v ZDA pripravljena na sojenje in morebitni zapor.

Britanski najstnici Shamimi Begum, ki se želi vrniti v domovino, je medtem britansko notranje ministrstvo odvzelo britansko državljanstvo.19-letnica pravi, da je nad odločitvijo šokirana in da bo skušala pridobiti nizozemsko državljanstvo po svojem možu. Britanski notranji minister Javid pa je sporočil, da je njen otrok lahko Britanec.

Vendar pa je Pompeo sporočil, da Muthana nima nobene pravne podlage za vrnitev v ZDA, prav tako nima veljavnega ameriškega potnega lista, nima pravice do potnega lista ali vizuma za potovanje v državo. "Hoda Muthana ni državljanka ZDA in ne bo sprejeta v Združene države Amerike," pravi Pompeo.

A kot piše New York Times, Muthana trdi, da je pred odhodom v Turčijo zaprosila za potni list in ga tudi prejela. Analitiki ob tem poudarjajo, da imata Trump in Pompeo na nek način prav, ko trdita, da Muthana ni ameriška državljanka, saj je bil njen oče jemenski diplomat. Otroci, rojeni v ZDA tujim diplomatom, se namreč avtomatično ne štejejo za ameriške državljane, ker niso pod jurisdikcijo ZDA. Vendar tako odvetnik kot Muthana trdita, da oče ob njenem rojstvu ni bil več diplomat.