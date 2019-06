Trump odločno zanika poskus posilstva novinarke pred 20 leti

Ameriški predsednik Donald Trump se spopada z novimi obtožbami o neprimernem vedenju, celo poskusu posilstva. Novinarka E. Jean Carrol namreč trdi, da jo je Trump skušal posiliti v kabini za pomerjanje oblek v znameniti trgovini Bergdorf Goodman na Manhattnu. Trump je zatrdil, da te ženske v življenju ni srečal. Obtožil jo je, da si je vse izmislila, da si poveča prodajo knjige. "Sram naj bo vse, ki si izmišljajo lažne zgodbe o napadu, da dobijo publiciteto ali prodajo knjigo ali izvajajo politično agendo – kot je to storila Julie Swetnick, ki je po krivem obtožila Bretta Kavanaugha," je sporočil Trump in spomnil na primer novega vrhovnega sodnika, ki se je v procesu senatne potrditve spopadal z obtožbami o spolnem nasilju.

Carrol je obtožbo oziroma odlomke iz svoje knjige objavila v reviji New York magazine, ki jo Trump opredeljuje kot propadajočo publikacijo, ki objavlja lažne novice. Spolni napad naj bi se zgodil jeseni 1995 ali poleti 1996, ko je bil poročen z drugo ženo Marlo Maples. Srečala sta se v trgovini, Trump jo je prepoznal s televizije, zapletla sta se v pogovor in se šalila, da bosta šla skupaj v kabino, kjer bo Trump pomeril ženski steznik. Carrollova nato trdi, da jo je začel otipavati in sta se prerivala, pri čemer ga je nekam zadela s kolenom, se osvobodila prijema ter ušla.

Danes 75-letna Carrollova v knjigi navaja tudi druge domnevne primere spolnih napadov. Tudi drugi omenjeni, kot je nekdanji glavni izvršni direktor televizije CBS Les Moonves, zanikajo obtožbe. Moonves je sicer moral oditi s položaja zaradi obtožb o spolnih napadih na podrejene, ki jih prav tako zanika.

Carrollova je postala uradno 16. ženska, ki je Trumpa obtožila najmanj neprimernega spolnega vedenja. Knjiga nosi naslov "Zakaj potrebujemo moške? Skromen predlog."