Trump baltske države nerodno zamenjal z Balkanom

Bela hiša je v izjavi za javnost zapisala, da je bil obisk ameriškega pokopališča Belleau odpovedan zaradi logističnih težav, ki jih je povzročilo slabo vreme. Zakonca Trump je tako nadomestil vodja osebja John Kelly . Kot je zapisala predstavnica Bele hiše Sarah Sanders , predsednik ni želel "zmotiti" prometa v francoski prestolnici, potem ko so morali zaradi slabe vidljivosti in dežja prizemljiti helikopter.

"Predsednik Trump ni želel povzročiti prometnega kaosa," je dejala Sandersova in dodala, da bi pot do pokopališča trajala dolgi dve uri in pol. Po odpovedi obiska se je Trump udeležil kosila skupaj z francoskim predsednikom Emanuelom Macronom , v nedeljo pa je, kot predvideno, obiskal neko drugo pokopališče v Parizu.

Skupine veteranov in različne organizacije prav tako niso bile navdušene nad Trumpovo odločitvijo.

"Donald Trump se je pritožil, da je mogel stati v dežju, ko je govoril o masakru v Pittsburghu. Dež mu je namreč uničil frizuro," so zapisali pri VoteVets, navezujoč se na množično streljanje dva tedna nazaj, ko je umrlo 11 ljudi. "Danes bo izpustil počastitev padlih ameriških vojakov in ostal v svoji hotelski sobi, samo zaradi nekaj dežja," so še zapisali na Twitterju.

Trump Baltik zamenjal z Balkanom

Za novo razburjenje pa je poskrbel francoski časnik Le Monde, ki je ob Trumpovem obisku v Parizu objavil prispevek, v katerem poroča, da se naj bi ameriški predsednik na diplomatskem obisku baltskih držav v Washingtonu aprila letos osramotil, potem ko je v svojem govoru zamešal baltske države z balkanskimi.

Trump je takrat na novinarski konferenci hvalil Estonijo, Litvo in Latvijo, češ, da so dobre Nato partnerice in da ne ustvarjajo lažnih novic. Na zasebnem sestanku pa naj bi Trump baltskim voditeljem pripisal odgovornost za vojno v Jugoslaviji. Tem sprva ni bilo jasno, o čem Trump sploh govori, nato pa so spoznali, da jih je ameriški predsednik malce nerodno zamenjal z Balkanom.