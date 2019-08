Trump: On ne potrebuje nasveta, saj je pravi človek za to nalogo

V ospredju pogovorov Trumpa in Johnsona so bili predvsem trgovinski odnosi po izstopu Velike Britanije iz EU.

Ob robu vrha G7 v francoskem Biarritzu sta se danes sešla ameriški predsednik Donald Trump in novi britanski premier Boris Johnson. V ospredju pogovorov so bili trgovinski odnosi in možnost sklenitve dvostranskega trgovinskega sporazuma po izstopu Velike Britanije iz EU. Trump je Johnsona označil kot "pravega človeka" za to, da izpelje brexit.

Na vprašanje, kakšen nasvet bi dal Johnsonu glede brexita, je Trump odgovoril: "On ne potrebuje nasveta, saj je pravi človek za to nalogo."

Johnson je napovedal, da bosta London in Washington po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije sklenila "fantastičen" trgovinski dogovor. Tudi Trump je dejal, da bo trgovinski dogovor med ZDA in Združenim kraljestvom mogoče doseči "hitro" in dodal, da bo to "zelo velik trgovinski sporazum, večji, kot smo ga kdaj koli imeli".

Johnson je Trumpu čestital za močno ameriško gospodarstvo. Kljub temu da se je vzdržal močne kritike, pa je izrazil zaskrbljenost zaradi trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko.

Velika Britanija podpira "trgovinski mir" in svobodno trgovino ter ni naklonjena carinam, je poudaril Johnson. Trumpa je že pred njunim srečanjem pozval, naj odpravi "precejšnje ovire" za britanska podjetja, ki želijo izvažati na ameriški trg.

"Naš pogled na trgovinsko vojno je, da bolj podpiramo trgovinski mir, na splošno," je dejal Johnson in pristavil: "Ne maramo tarif."

Johnson je sicer že v soboto dejal, da bo pritisnil na ameriškega predsednika glede zmanjšanja svetovnih trgovinskih napetosti, saj trgovinska vojna že ogroža globalno trgovinsko stabilnost. Dejal je tudi, da morajo ZDA odpraviti omejitve za podjetja v Veliki Britaniji, če želijo trgovinski dogovor z Združenim kraljestvom.