Trump oznanil selitev na Florido: krivi 'zlobni' newyorški politiki ali previsoki davki?

"Rad imam New York. A kljub temu, da mestu plačujem na milijone dolarjev davkov, se tamkajšnji politiki do mene obnašajo izjemno grdo."

A povsem verjetno je, da Trumpa bolj kot bivanje v toplih krajih na Floridi bolj 'privlačijo' bistveno nižji davki. V tej ameriški zvezni državi namreč ne poznajo davka na dohodek in pa na dedovanje. Tako bodo lahko njegovi družinski člani dedovali vse brez plačila davka, medtem ko bi morali v New Yorku odšteti 16 odstotkov vrednosti podedovanega.

Trump je sicer odrastel v New Yorku in tam zgradil znamenito Trumpovo stolpnico, ki je bila njegovo primarno bivališče vse od leta 1983. Odkar je postal predsednik, pa tam preživi le malo časa. Po podatkih NBC News je na Floridi od prevzema oblasti preživel 99 dni, na Manhattnu pa le 20.

Trump je v New Yorku šestkrat razglasil stečaj, zaradi česar mu skupaj z naravo nepremičninskega posla ni bilo potrebno plačevati davkov, davčne napovedi pa še vedno skriva. Zato se je že večkrat znajdel v sporu z guvernerjem zvezne države New York in županom New YorkaBillom de Blasiom.

Oba sta pozdravila novico o Trumpovi selitvi na Florido. GuvernerAndrew Cuomose je na Twitterju obregnil ob Trumpovo trditev, da je vseskozi redno plačeval davke. "Vaš je, Florida," je zapisal.

Bill de Blasio pa je bil še bolj oster: "Naj te vrata ne udarijo ob odhodu."