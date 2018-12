Trump: ZDA ne želijo biti policist Bližnjega vzhoda, čas je, da se drugi začnejo boriti

Sirske demokratične sile so sicer še pretekli teden ob podpori ZDA zavzele Hadžin, največjo vas na zadnjem območju IS na vzhodu Sirije. Skrajneži nadzorujejo še vasi Susa in Al Šafa.

Se bodo pa v primeru turške ofenzive, ki jo je Ankara napovedala pretekli teden, osredotočili na obrambo svojega ozemlja in ustavili boj proti terorizmu, so navedli.

Ob tem so napovedali, da bodo nadaljevali svoj boj proti tej skrajni džihadistični skupini: "Odločitev ZDA je zgolj odločitev in ne spreminja razmer na terenu."

Uporniške Sirske demokratične sile so po napovedi umika posvarile, da bi ta skrajni Islamski državi lahko omogočil, da se ponovno okrepi: "Odločitev o umiku bo neposredno vplivala na napore za popolno zmago nad teroristično organizacijo in bo imela nevarne posledice za globalno stabilnost in mir,"je sporočilo zavezništvo sirskih upornikov pod kurdskim vodstvom in dodalo: "Terorizmu (...) bo dalo zagon, da se obnovi in vodi teroristično kampanjo v regiji."

Največjo izdajo pa umik predstavlja za kurdske borce Sirskih demokratičnih sil, ki so porazile Islamsko državo. Turčija ima kurdske borce v Siriji za teroriste in ameriški umik jih izpostavlja nevarnosti napada Ankare.

"Vendar pa je še veliko dela, poleg tega pa ne smemo pozabiti na grožnjo, ki jo predstavlja IS tudi brez ozemlja," so dodali. Britansko zunanje ministrstvo je tako poudarilo, da bo Velika Britanija ostala dejavna v mednarodni koaliciji in njeni kampanji za osvoboditev ozemlja iz rok skupine in njen trajen poraz.

"Mednarodna koalicija proti IS je naredila ogromen napredek. Od začetka vojaških operacij je koalicija s svojimi zavezniki v Siriji in Iraku zavzela veliko večino ozemlja IS, pomemben napredek pa je bil zabeležen tudi v zadnjih dneh na zadnjem območju na vzhodu Sirije pod nadzorom IS," so zapisali na britanskem zunanjem ministrstvu.

Kot je znano, je Bela hiša v sredo sporočila, da so ZDA začele umikati svojo vojsko iz Sirije, kjer imajo približno 2000 vojakov. Trump je tvitnil, da so ZDA v Siriji porazile skrajno skupino, v boju proti kateri ameriški vojaki podpirajo zavezništvo sirskih upornikov pod kurdskim vodstvom Sirske demokratične sile. "Porazili smo IS v Siriji, kar je bil zame edini razlog za to, da smo tam," je zapisal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem ocenil, da je bila Trumpova odločitev pravilna. Strinjal se je z njim, da je IS v Siriji poražena, je pa opozoril, da bi teroristi iz Sirije zdaj lahko šli v druge države. Menil je še, da ni potrebe, da bi ameriške sile ostale v Siriji in pomagale pri političnem reševanju konflikta v tej državi. Svoje sile v Siriji ima sicer tudi Rusija. Putin je izpostavil, da so ruski vojaki v Sirijo prišli na povabilo sirske vlade.

Vsule so se številne kritike: 'Če bi si to privoščil Obama ...'

Presenetljiva odločitev je State Department ujela na levi nogi, kakor tudi Pentagon, kongresni republikanci pa so ogorčeni. Trumpovo odločitev je šel v senat zagovarjat podpredsednik Mike Pence, ki si je želel, da mu tega ne bi bilo treba, saj je bil izpostavljen ostrim kritikam, med drugim zaradi tega, ker ZDA puščajo na cedilu svoje kurdske zaveznike, in trditve, da je skrajne skupina Islamska država poražena. Trumpa je od daleč zagovarjal le senator iz Kentuckyja Rand Paul, ki že leta zagovarja popoln umik ZDA iz vsega sveta.

Najostrejši je bil Trumpov novi prijatelj in soigralec golfa Lindsey Graham iz Južne Karoline, ki je izrazil osebno užaljenost, ker je o umiku izvedel najprej iz medijev in Twitterja, potem pa le od Pencea in ne Trumpa. "Vlada bo za to odločitev morala odgovarjati. Če bi si kaj takšnega privoščil Barack Obama, bi se nam zmešalo, ker je to tako slaba ideja. Trump je vrhovni poveljnik, ampak bo zaradi tega odgovarjal. Zahtevam zaslišanja o tem in to takoj," je dejal.

Skupaj z ostalimi so podpredsedniku zagotavljali, da ne kritizirajo njega osebno, ampak pošiljajo jasno sporočilo Trumpu. "Tako kot številne druge stvari v tej vladi zadeve naenkrat oživijo, preden to ljudje pričakujejo. Zato je to malce presenetljivo," pa je bil prizanesljivo kritičen John Cornyn iz Teksasa.

Pentagon na novinarska vprašanja o umiku ni imel odgovora in je usmerjal vprašanja v Belo hišo. Neuradno se je od tam izvedelo, da bo imel glavno vlogo pri tempu umika Pentagon. Komentatorji menijo, da gre za darilo Rusiji, ki ima velik vpliv v Siriji s podporo režimu predsednika Bašarja al Asada in celo Iranu, proti kateremu ZDA uvajajo nove sankcije.

ZDA ne želijo biti policist Bližnjega vzhoda

Po vseh kritikah in ogorčenju se je Trump vrnil na Twitter. Objavil je video posnetek samega sebe in pogledal v nebo ter dejal, da so tam padli ameriški vojaki, ki gledajo dol in podpirajo njegovo odločitev. Prav tako je Trump dejal, da ZDA ne želijo biti "policist Bližnjega vzhoda, pri čemer ne dobijo ničesar, ampak zgolj trošijo na tisoče milijard dolarjev za zaščito drugih, med katerimi skoraj nihče ne ceni tega, kar delamo. Želimo biti tam za vedno?"

"Čas je, da se drugi končno začnejo boriti," je poudaril. "Rusija, Iran, Sirija in številni drugi niso zadovoljni z odhodom ZDA, čeprav lažnivi mediji poročajo drugače. Zdaj se bodo namreč morali drugi boriti proti Islamski državi in proti drugim, ki jih sovražijo, brez nas,"je zapisal.