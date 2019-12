Pismo Trumpa Pelosijevi: Temu, kar govoriš, ne more verjeti nobena inteligentna oseba

Donald Trump pravi, da je pismo napisal za zgodovino. V njem je ustavno obtožbo označil za križarski pohod proti njemu ter izdajo ZDA. Menil je, da demokrati trpijo za sindromom trumpovske neuravnovešenosti, da prinašajo bolečino in trpljenje republiki za svoje sebične osebne politične in strankarske cilje.

Pelosijeva je pismo označila za smešno in hkrati bolno, vodja senatne manjšine Chuck Schume r pa je menil, da pismo dokazuje, da je predsednik pod velikim stresom. Kongresnik iz Kalifornije Eric Swalwell je pismo označil za otroško sitnarjenje, s katerim pač priznava, da ustavne obtožbe ne more preprečiti.

Ponovil je, da je brez vsake krivde, da je bil njegov telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom, zaradi katerega so sprožili ustavno obtožbo, naravnost perfekten, nato pa se je znesel nad Pelosijevo in napisal, da temu, kar govori, ne more verjeti nobena inteligentna oseba.

Še posebej ga motijo njene nenehne izjave, da moli za predsednika. Trump trdi, da s tem žali vse verne Američane, ker ve, da ni iskrena, razen če tega ne govori v negativnem smislu. "To, kar počneš je grozno, ampak ti boš morala živeti s tem," je napisal Trump.

V torek je v odboru za pravila potekala razprava o tem, kako bo danes potekalo glasovanje o ustavni obtožbi,za katero imajo demokrati v predstavniškem domu dovolj glasov. Doslej je prestop k republikancem napovedal le en kongresnik iz New Jerseyja, ki je nemudoma ostal brez vseh sodelavcev.

Z druge strani pa bo z demokrati glasoval Justin Amash iz Michigana, ki je pred meseci izstopil iz stranke in postal neodvisen zaradi nasprotovanja Trumpu.