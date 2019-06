Trump po anketah krepko zaostaja za Bidnom in drugimi demokrati

Ameriški predsednik Donald Trump je ankete, ki mu kažejo zaostanek za demokratskimi predsedniškimi kandidati na čelu z nekdanjim podpredsednikom Josephom Bidnom, označil za lažne, čeprav je šlo za notranje ankete njegove lastne kampanje za ponovno izvolitev, ki teče že dve leti, uradno pa jo sproža 18. junija.

Donald Trump je prejšnji teden v pogovoru za ameriško televizijo ABC ankete, po katerih v 11 ključnih državah krepko zaostaja za Josephom Bidnom in tudi nekaterimi drugimi demokrati, označil za neobstoječe ali lažne. Njegova kampanja je potem priznala, da so ankete, o katerih sta najprej poročala televizija ABC in časopis New York Times, prave, vendar stare. Šlo naj bi za ankete od marca letos. Vodja Trumpove kampanje Brad Parscale poudarja, da so objavljene številke stare več mesecev, nastale pred objavo preiskovalnega poročila ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016 in še preden so demokrati začeli definirati sami sebe s skrajno levimi stališči. Parscale je zatrdil, da imajo nove notranje ankete, ki kažejo na veliko Trumpovo prednost, vendar jih ne bodo objavili. Namesto tega so odpustili nekaj izvajalcev anket, ki jih krivijo, da so informacije posredovali medijem, vendar niso razkrili, za koga gre.

Tudi tokrat Trumpu ankete kažejo slabo. FOTO: Profimedia

Trump je v nedeljo doživel še en udarec televizije Fox News, katere anketa ugotavlja, da Biden vodi s 49 odstotki podpore proti 39 odstotkom za Trumpa. Senator Bernie Sanders vodi s 49 odstotki proti 40, senatorka Elizabeth Warren vodi s 43 proti 41, senatorka Kamala Harris s 42 proti 41 in župan Pete Buttigieg s 41 proti 40 odstotkom. Televizija Fox News je naklonjena republikancem in Trumpu in jo ne more kar tako opraviti z lažnimi novicami kot druge medije, ki jim pravi tudi sovražniki ljudstva. New York Times je v nedeljo obtožil "navidezne" izdaje, zaradi članka o kibernetskih napadih ameriške vlade v Rusiji. Obenem je vsebino članka označil za lažno. Anketa Fox News kaže, da si demokratski volivci večinoma želijo kandidata, ki bo lahko premagal Trumpa in to je sedaj Biden. V nasprotju z obtožbami o levičarstvu, demokrati večinoma želijo kandidata, ki bo zagotovil stabilno in zanesljivo vodstvo, ne pa neko novo odločno agendo. Biden je krepko v vodstvu med demokrati v 18 ključnih državah po anketi ameriške televizije CBS. Pred Warrenovo vodi za 16 odstotkov, pred Sandersom pa za 17 odstotkov. Ostali zaostajajo z večjo razliko, Warrenova pa se v zadnjih tednih v anketah približuje Sandersu na drugem mestu, v nekaterih pa ga celo prehiteva. Med njima gre za osvojitev glasov leve strankarske baze.

Joe Biden ima po trenutnih anketah prednost pred Trumpom in tekmeci iz demokratskih vrst. FOTO: AP