Svet

Trump po atentatu na Kirka: 'To je temen trenutek za ZDA'

Washington, 11. 09. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 8 dnevi

To je temen trenutek za ZDA, mučenika za resnico in svobodo ni več, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump po atentatu na svojega zaveznika Charlieja Kirka. Za 31-letnika je bila usodna ena sama krogla, medtem ko je nagovarjal množico študentov na univerzi v Utahu. Kirk je bil konservativni politični aktivist in goreč podpornik predsednika Trumpa, mnogi pa ga opisujejo kot zvezdo njegovega gibanja MAGA, v prevodu Naredimo Ameriko spet veliko. Napadalec, ki je na begu, naj bi bil študentskih let, agenti FBI pa so že našli domnevno morilsko orožje. Policisti so doslej aretirali dva osumljenca, a ju nato tudi izpustili, ker se je izkazalo, da nista povezana z zločinom.

