Trump po atentatu na Kirka: 'To je temen trenutek za ZDA'

To je temen trenutek za ZDA, mučenika za resnico in svobodo ni več, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump po atentatu na svojega zaveznika Charlieja Kirka. Za 31-letnika je bila usodna ena sama krogla, medtem ko je nagovarjal množico študentov na univerzi v Utahu. Kirk je bil konservativni politični aktivist in goreč podpornik predsednika Trumpa, mnogi pa ga opisujejo kot zvezdo njegovega gibanja MAGA, v prevodu Naredimo Ameriko spet veliko. Napadalec, ki je na begu, naj bi bil študentskih let, agenti FBI pa so že našli domnevno morilsko orožje. Policisti so doslej aretirali dva osumljenca, a ju nato tudi izpustili, ker se je izkazalo, da nista povezana z zločinom.