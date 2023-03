Trump po napovedi aretacije svoje podpornike poziva k protestu

New York, 21.03.2023, 19:03 | Posodobljeno pred eno minuto

Po govoricah o aretaciji nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa so na ulicah vseh večjih ameriških mest policisti v polni pripravljenosti. V Washingtonu, Los Angelesu in še posebej v New Yorku nočejo ničesar prepuščati naključju. Donald Trump je po napovedi aretacije zaradi tega, ker naj bi porno zvezdnici v zameno za molk o domnevni aferi plačal zajetno vsoto denarja, pozval svoje podpornike tudi k protestom. Množice se ponekod že zbirajo, oblasti pa se sploh po jurišu na Kapitol upravičeno bojijo, da bi se protesti sprevrgli v nemire.