Trump pohitel z imenovanjem novega obrambnega ministra

Ameriški predsednik se je dotaknil tudi vprašanja Sirije in poudaril, da je v telefonskem pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom razpravljal o "počasnem in zelo koordiniranem umiku ameriških sil" iz države. Po navedbah ameriškega voditelja sta imela s turškim kolegom "dolg in produktiven" pogovor, v katerem sta se dotaknila še Islamske države in trgovinskih odnosov med državama.