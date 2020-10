Trump ponovno poskrbel za ogorčenje ameriške javnosti

Ameriški predsednik Donald Trump je spet poskrbel za razburjenje in ogorčenje dela ameriške javnosti. Nekaj ur po tem, ko so zdravniki sporočili, da bi lahko zapustil bolnišnico, se je namreč s predsedniško limuzino zapeljal okoli bolnišnice in pozdravljal svoje podpornike, ki so se tam zbrali. Trumpova vožnja je močno razburila tudi enega od zdravnikov bolnišnice, kjer se Trump zdravi.