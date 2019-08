Trump potrdil, da se zanima za nakup Grenlandije

Donald Trumpje potrdil, da resno razmišlja o nakupu Grenlandije, a dodal, da ideja ni na njegovi prioritetni listi, poroča The Guardian. O Trumpovem interesu za največji otok na svetu so prejšnji teden poročali ameriški mediji, svetovna javnost pa ideje ni sprejela z navdušenjem. Ravno nasprotno, mnogi so idejo razumeli kot šalo, pa tudi žalitev Danske in prebivalcev Grenlandije.

Trump se je vprašal, kako je stvar pricurljala v javnost

V nedeljo je ekonomski svetovalec Bele hiše Larry Kudlow je prvi potrdil idejo, preden je pred novinarje stopil tudi Trump. Dejal je, da se je porodila ideja in jo je preučil, vprašal pa se je, kako je stvar pricurljala v javnost. Najbolj znan nepremičninski mogotec naj bi želel združiti svoj poklic s predsednikovanjem, saj je dejal, da bi to bil "v bistvu velik nepremičninski posel". Brez dokazov za svoje navedbe je nato dodal, da zaradi lastništva Grenlandije "Danska zelo trpi in letno izgubi 700 milijonov dolarjev (632 milijonov evrov)".