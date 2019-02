Trump poziva Evropo, naj sprejme 800 borcev IS iz Sirije

Mi toliko naredimo in toliko porabimo. Čas je, da ostali okrepijo prizadevanja ter naredijo, česar so sposobni. Mi se po zagotovljeni zmagi nad kalifatom umikamo."

"ZDA prosijo Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in druge evropske zaveznice, naj sprejmejo več kot 800 borcev IS, ki smo jih ujeli v Siriji in jim sodijo,"je tvitnil Donald Trump . Dodal je, da je kalifat tik pred padcem ter da alternativa sprejetju džihadistov "ni dobra", saj jih bodo ZDA primorane izpustiti."Nočemo gledati, kako bodo borci IS pronicali v Evropo, kamor bi po pričakovanjih šli," piše v enem od tvitov.

'Čas je, da ostali okrepijo prizadevanja'

"Mi toliko naredimo in toliko porabimo. Čas je, da ostali okrepijo prizadevanja ter naredijo, česar so sposobni. Mi se po zagotovljeni zmagi nad kalifatom umikamo," je še zapisal ameriški predsednik v seriji tvitov, medtem ko v Siriji potekajo zadnje ofenzive proti skrajni skupini Islamska država (IS).

Ameriški podpredsednik Mike Pence je sicer v soboto na varnostni konferenci v Münchnu zagotovil, da bodo ZDA izsledile vse džihadiste, tudi ko se bodo ameriške sile umaknile iz Sirije.

Trump je decembra lani razburil mednarodno skupnost z nepričakovano napovedjo, da se ameriška vojska umika iz Sirije, in trditvami, da je IS že poražena. Kritiki svarijo, da džihadisti še zdaleč niso poraženi in da bi se lahko po umiku ameriških sil znova okrepili, za kar ameriške zaveznice v regiji niso primerno opremljene.