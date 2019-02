Trump v svojem govoru napovedal novo srečanje s Kim Džong Unom

"Edino, kar lahko ustavi ameriški gospodarski čudež, so neumne vojne, politika ali smešne strankarske preiskave. Če bosta mir in zakonodaja, potem ne more biti vojn in preiskave. Tako enostavno ne gre," je pred obema domovoma kongresa dejal Trump. Med drugim je pozval k prepovedi splava v pozni nosečnosti in napovedal, da se bo s Kim Džong Unom sestal 27. in 28. februarja v Vietnamu.

Ameriški predsednikDonald Trumpje v sinočnjem govoru pred obema domovoma kongresa o položaju v državi povezal nadaljevanje ekonomske blaginje ZDA s prenehanjem preiskav proti njemu, kar je presenetilo tudi njegove republikance, ki so sicer govor redno prekinjali z aplavzi. "Edino, kar lahko ustavi ameriški gospodarski čudež, so neumne vojne, politika ali smešne strankarske preiskave. Če bosta mir in zakonodaja, potem ne more biti vojn in preiskave. Tako enostavno ne gre," je med govorom presenetil Trump, ko je povezal preiskave njegove predsedniške kampanje, vlade in njega samega z vojno in mirom.

Republikanci so mu še posebej navdušeno ploskali, ko je pozval k prepovedi splava v pozni nosečnosti. FOTO: AP

Njegov govor je sicer potekal po standardnem scenariju – republikanci so intenzivno vstajali in ploskali, demokrati pa so sedeli, gledali na uro in ohranjali moči za prihajajoče prepire s predsednikom. Republikanci so mu še posebej navdušeno ploskali, ko je pozval k prepovedi splava v pozni nosečnosti in dejal, da v državi New York sedaj dovoljujejo pobijanje otrok. Za Trumpom sta sedela podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je vstajal, in predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki je večinoma sedela in ob Trumpovi omembi gospodarskega čudeža in preiskav vidno zavila z očmi. Napovedal drugi vrh s Kim Džong Unom Glede zunanje politike je Trump omenil, da Severna Koreja 15 mesecev ni preizkusila jedrskega orožja in napovedal, da bo njegov drugi vrh s predsednikom Kimom Džong Unom 27. in 28. februarja v Vietnamu. Ob tem je menil, da bi bile ZDA danes v vojni s Severno Korejo, kar je preprečila le njegova izvolitev na položaj predsednika. Pohvalil se je, da bodo članice zveze Nato zaradi njega povečale porabo za obrambo za 100 milijard dolarjev.

Kim in Trump se bosta znova sestala. Srečanje bo 27. in 28. februarja v Vietnamu. FOTO: AP

'Amerika ne bo nikoli socialistična država' Spomnil je na priznanje začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidoja in obsodil režim Nicolasa Madura ter zagotovil, da ZDA ne bodo nikoli postale socialistična država. "V ZDA nastaja preplah zaradi pozivov za uvedbo socializma. Amerika je bila ustanovljena na svobodi in neodvisnosti, ne pa na vladni prisili, dominaciji in nadzoru. Rodili smo se svobodni in ostali bomo svobodni. Nocoj obnavljamo odločenost, da Amerika ne bo nikoli socialistična država," je dejal in pognal republikance navdušeno na noge v aplavz in vzklike: "ZDA!, ZDA!" Tokrat brez nove grožnje Iranu Ponovno se je pohvalil s selitvijo veleposlaništva v Izraelu v Jeruzalem in s premagovanjem Islamske države (IS), omenil je pogajanja v Afganistanu, ki bodo omogočila umik ZDA, in ni pozabil na priljubljeno tarčo Iran, čeprav tokrat brez nove grožnje. Napovedal je dogovor s Kitajsko glede trgovine in ponovno razglasil zmago glede novega sporazuma o prosti trgovini med ZDA, Kanado in Mehiko. Kongres je zaprosil, naj potrdi zakon o recipročnih carinah, da ZDA udarijo carine na uvoz iz vseh držav, ki zaračunavajo carine ZDA. Pohvalil se je s povečanjem porabe za vojsko, napovedal nadaljevanje porabe za protiraketno obrambo in omenil, da je umaknil ZDA od pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF), ker je Rusija pogodbo kršila. Morda bo kakšna nova pogodba. Če ne, pa bodo ZDA krepko presegle oborožitveno porabo od vseh drugih držav, kar sicer že zdavnaj počnejo. Proti koncu govora je spomnil na holokavst, izpostavil dva prisotna gosta, ki sta grozote preživela in obsodil napade na Jude v ZDA. Demokratke v znak protesta oblekle bela oblačila Med govorom se je zgodila zabavna prekinitev, ko se je Trump hvalil z zgodovinsko visoko stopnjo zaposlitve žensk. Demokratske kongresnice, ki jih je po uspehu na lanskoletnih volitvah v predstavniškem domu sedaj več kot 100, so navdušeno vstale in zaploskale same sebi ter opozorile, da jih je toliko v kongresu res po zaslugi Trumpa. Demokratke so na svojo prisotnost opozarjale z belimi oblačili v znamenje protesta proti predsedniku. Trump, ki uživa v spektaklih, se ni pustil zmesti in je z nasmehom nadaljeval govor. Demokrati so mu ploskali, ko je omenil pobudo za znižanje cen zdravil, izkoreninjenje virusa HIV v desetih letih in vlaganja v infrastrukturo.

Demokratke v belih oblačilih. FOTO: AP