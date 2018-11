Trump: 'Moj instinkt je pametnejši od možganov drugih ljudi'

Donald Trump pravi, da ve, da podnebne spremembe niso težava in jih ne povzročajo človeške dejavnosti, pa naj znanstveniki (tudi njegovi) kolikor hočejo izdajajo poročila, ki pravijo nasprotno. To mu namreč pravi njegov instinkt, dejstvo pa je, da je izjemno inteligenten, je dejal v intervjuju za časnik Washington Post.

"Eden od problemov je ta, da ima veliko ljudi, kot sem jaz, zelo visoko raven inteligence, ampak nismo taki verniki. Če pogledaš naš zrak in našo vodo, sta trenutno rekordno čista," je dejal Trump in dodal, da sam nikjer ne vidi težav s podnebnimi spremembami.

"Občutek mi včasih pove veliko več kot možgani drugih ljudi"

Ko so borzni indeksi rastli, je Trump to nenehno poudarjal in si pripisoval zasluge. Sedaj, ko padajo, krivi centralno banko Federal Reserve, ker viša obresti. Centralna banka je po njegovem kriva tudi za napoved avtomobilskega podjetja General Motors o zapiranju tovarn in odpuščanjih. Kljub temu je podjetju zagrozil, da mu bo odvzel zvezne subvencije, čeprav tega brez kongresa ne more.

Trump ni niti najmanj zadovoljen s predsednikom Federal Reserve Jeromom Powellom, ki ga je sam imenoval na položaj, saj mu banka sploh nič ne pomaga, sam pa se tako zelo trudi in sklepa posle. "Delajo napako, ker mi moj občutek včasih pove veliko več kot možgani drugih ljudi," je dejal.