Trump predlagal, da orkane bombardirajo z jedrsko bombo

Bela hiša navedb ni komentirala. A sama zamisel se je že pojavila v preteklosti –predlog je prvič podal znanstvenik, ki je deloval za takratnega predsednika Eisenhowerja v 50. letih preteklega stoletja. Ideja se znova pojavi vsake toliko časa, čeprav se znanstveniki strinjajo, da ne bi delovala, in so teorijo o bombardiranju orkanov ovrgli. Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je temi namenila stran in med drugim zapisala:"Med vsako orkansko sezono se pojavijo namigovanja, naj nevihte preprosto bombardiramo", a ne samo da bomba ne bi uničila neurja, veter bi hitro razširil radioaktivne padavine. "Ni nam treba posebej poudarjati, da to ni dobra ideja."

Trumpov predlog je sprožil pravo nevihto komentarjev na Twitterju, pojavil se je ključnik #ThatsHowTheApocalypseStarted oziroma 'tako se je začela apokalipsa'.