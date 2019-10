Trump predlagal streljanje v noge migrantov, jarke s kačami in aligatorji

Streljanje v noge, napeljava elektrike v zid, jarki z vodo, kače in aligatorji. Vse to naj bi bili predlogi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kako zaustaviti prebežnike na južni meji z Mehiko, poroča The New York Times.

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi predlagal streljanje migrantov v noge, da bi jih zaustavil oziroma upočasnil, piše ameriški The New York Times. To naj bi se zgodilo v času, ko je predlagal tudi popolno zaprtje južne meje z Mehiko. New York Times povzema novo knjigo "Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration", ta pa navaja intervjuje z več uradniki Bele hiše – ti poročajo o "divjem tednu predsednikovega besnenja", ker je statistika kazala, da kljub njegovi retoriki število nezakonitih prehodov meje narašča.

Trump svojim privržencem obljublja postavitev zidu na meji z Mehiko. FOTO: AP

Poleg streljanja v noge je predlagal tudi napeljavo elektrike v zid na meji z Mehiko, na katerem naj bi bile na vrhu konice, ki bi lahko trgale človeško mesto, pa tudi jarke z vodo pred zidom, ki bi bili polni kač ali aligatorjev. V tistem obdobju jeze se je tudi odločil, da se bo znebil svetovalcev in sodelavcev, ki so bili proti zaostrovanju migracijske politike, pri čemer je imel odločno podporo svetovalca Stephena Millerja. Na takratnem sestanku mu je bila zvesta tudi nekdanja ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen, ki je javno zagovarjala politiko ločevanja otrok migrantov od staršev in njihovo zapiranje v kletke. To ji sicer ni pomagalo, saj jo je Trump aprila potem vseeno odpustil.

Trump naj bi imel "teden besnenja". FOTO: AP