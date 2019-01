Trump predstavil načrt za končanje zaprtja vlade, demokrati so ga zavrnili

Donald Trumpje v včerajšnjem predlogu za končanjezaprtja ameriške vladeponudil triletno podaljšanje zaščite pred deportacijo nekaterih migrantov brez dokumentov. Gre za 700.000 ljudi, med njimi za tiste, ki so prišli v državo kot otroci ali mladoletniki. V zameno je zahteval sredstva za izgradnjo zidu na meji z Mehiko. Dejal je, da je to zdravorazumski kompromis, ki bi ga morali sprejeti obe strani, poroča CNN.

Demokrati so zavrnili predlog

Demokrati so predlog, ki vključuje tudi milijone dolarjev za humanitarno pomoč in tehnologijo za zaznavanje drog, hitro zavrnili in pozvali Trumpa, da konča zaprtje vlade preden se začnejo pogajanja o migracijah.